Helena e Javier, scoppia la lite in diretta: tutta colpa dei fan, il video

Scintille tra piccioncini: lite in diretta social tra Helena Prestes e Javier Martinez. La colpa? Di una particolare “sponda” di fan.

Ha fatto tanto discutere solamente pochi giorni fa con la “lista dei desideri” decisamente costosi per il compleanno. Adesso, invece, Helena Prestes è tornata al centro dell’attenzione per una curiosa lite con il fidanzato, Javier Martinez, andata in scena in diretta social per “colpa” di una parte di fan della donna, quelli definiti Zelena.

Helena e Javier: la frase sui fan Zelena

Sono sicuramente tra le coppie dell’estate. Dopo il Grande Fratello, infatti, Helena Prestes e Javier Martinez non si sono mai lasciati andando a viversi la loro relazione fuori dalla Casa più spiata d’Italia. I due sono stati spesso pizzicati tra spiaggia e locali e in queste ore hanno fatto parlare per una piccola lite scoppiata via social.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

Come è stato possibile vedere anche in alcuni filmati ricondivisi dagli stessi fan della coppia (e qualche haters), tutto è nato per una frase di Javier sui fan denominati Zelena, ovvero coloro che sostenevano la Prestes, appunto, ma anche Zeudi al GF. “Io ora ho letto ‘Zelena vive’. Io non capisco perché ancora, perché le Zelena”, ha detto Martinez domandandosi come fosse possibile vedere ancora fanbase delle due donne.

La lite social: il video

A quel punto, mentre Javier ancora stava finendo di parlare in parte “contro” gli Zelena, ecco la Prestes prendere in mano la situazione e bloccare il fidanzato con tanto di mani in bocca. Una piccola lite che è quasi diventata simpatica: “Stai zitto, amore. Sei nella mia live”, ha detto la donna. E ancora: “Ma ora basta, dai smettila, non fare così con loro. Io vi amo tutti”, ha cercato di rimediare Helena in riferimento ai suoi fans.

Alla fine della live social, però, al netto di una situazione che si era ristabilita, Javier ha rincarato la dose: “Ho solo detto che per me dovreste smettere di esistere (gli Zelena ndr). Però vabbè. Non avete senso”.