Alessandro Cattelan rompe il silenzio: tutta la verità sull’addio alla Rai

Addio alla Rai e passaggio a Disney+: Alessandro Cattelan ha rotto il silenzio e ha spiegato come si sta evolvendo la propria carriera.

Dopo aver rivelato di essere stato ad un passo da essere inviato a L’Isola dei Famosi, Alessandro Cattelan è tornato a parlare della sua carriera soprattutto del recente addio alla Rai e il passaggio a Disney+. Il giovane conduttore è intervenuto nell’ambito della conferenza stampa di presentazione di Italia’s Got talent 2025, trasmissione della quale è giudice per la prima volta.

Alessandro Cattelan giudice di Italia’s Got talent 2025

Alla fine, al netto delle tantissime voci sul suo futuro, Alessandro Cattelan è pronto alla nuova avventura su Disney+ dove sarà per la prima volta giudice di Italia’s Got Talent 2025. Il giovane conduttore è intervento proprio in queste ore alla conferenza stampa di presentazione della trasmissione dicendosi entusiasta per l’esperienza che sta per partire.

Cattelan si è detto pronto al nuovo step della carriera: “Ci sono poche cose che prendo poco seriamente, l’ironia applicata alla vita è fondamentale. La uso su di tutti, me per primo. Lo stesso faccio con la severità”, ha fatto sapere con grande professionalità.

La verità sull’addio alla Rai

Nel corso della conferenza stampa è stato impossibile non fare un passaggio sulla fine dell’esperienza alla Rai. In questo senso, Cattelan ha detto: “È stata ottima, l’ho voluta fortemente, venivo da un contesto in cui stavo bene e che spesso mi manca (gruppo Sky, ndr). Lì avevo dato tutto e a un certo punto mi sono reso conto che non sapevo più cosa offrire, quindi mi volevo confrontare con una cosa nuova. Me la sono cercata ed è stata un’ottima esperienza“, il suo commento ricco di riconoscenza e cordialità verso l’emittente appena lasciata. Insomma, per il conduttore inizia a tutti gli effetti una nuova fase di vita professionale ma anche personale.