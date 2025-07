Fabio Fulco sta per diventare papà bis: l’annuncio dolcissimo

Il dolcissimo annuncio sui social di Fabio Fulco e di sua moglie Veronica Papa: la coppia sta per avere il secondo figlio.

Fabio Fulco sta per diventare papà per la seconda volta. L’attore, 54 anni, ha annunciato con grande gioia sui social che lui e la sua compagna Veronica Papa, sono in attesa del loro secondo figlio. Dopo la nascita della piccola Agnes, venuta al mondo nel 2021, la coppia si prepara ad accogliere un nuovo membro nella famiglia.

Fabio Fulco e Veronica Papa presto genitori bis

Come detto, una bellissima notizia è arrivata in questi minuti via social. La coppia formata da Fabio Fulco e Veronica Papa sta per avere un secondo bambino A dare il lieto annuncio in merito al secondo bebè in arrivo della coppia è stato lo stesso attore, attraverso un post su Instagram che ha emozionato i suoi fan.

“La vita ci ha sorriso ancora! Un altro Angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra Favola”, ha scritto l’uomo mostrando un doppio scatto della famiglia dove si vedono lui e la sua primogenita baciare la pancia della futura mamma bis. Parole dolci e cariche di felicità, che confermano il momento d’oro che la coppia sta vivendo.

La storia d’amore tra la coppia

La relazione tra Fabio e Veronica, ex modella di Miss Mondo, va avanti da diversi anni e sembra solida e serena. I due, nonostante i 25 anni di differenza d’età, hanno costruito una famiglia unita e affiatata. La piccola Agnes è spesso protagonista degli scatti social della coppia, che condivide con discrezione ma entusiasmo i momenti più belli della loro quotidianità.

Questo nuovo arrivo rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di vita insieme, che entrambi hanno descritto più volte come una vera e propria favola moderna. Fulco, in passato legato a Cristina Chiabotto, ha trovato in Veronica la sua stabilità affettiva e familiare. Dopo l’annuncio del secondo bebè in arrivo, i fan hanno accolto con entusiasmo l’annuncio della nuova gravidanza, inondando il profilo dell’attore di auguri e messaggi affettuosi.