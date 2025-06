L’ex gieffina Helena Prestes compirà gli anni il prossimo 16 luglio e per l’occasione ha pubblicato sul suo sito ufficiale un link a una wishlist Amazon per “guidare” i fan nei regali di compleanno. Tra gli oggetti segnalati spicca uno smartwatch da circa 650 euro, cifra che ha subito scatenato una forte polemica online. Ma scopriamo che cosa è successo.

La mossa di Helena Prestes ricorda da vicino il caso di Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e collega influencer, che lo scorso inverno pubblicò un “galateo dei regali” destinato ai propri fan.

Allora la community di Helena fu tra le più critiche, accusando Zeudi di chiedere “donazioni mascherate”. Oggi gli stessi utenti hanno notato lo scarto fra le critiche di allora e il silenzio (o quasi) di oggi, parlando di “due pesi e due misure”. Alcuni utenti hanno commentato la vicenda sui social sottolineando come l’orologio di Helena costi il doppio dei 300 euro per un tatuaggio che tanti ritenevano eccessivi nel caso Di Palma.

Her fans constantly shit on Z, talking about she takes advantage of her international fandom but their fave has already put an Amazon wishlist for her birthday 🤣🤣. The one you call humble. Lol. Z has NEVER asked us EVER for any gifts. Learn to criticize your own fave #zeudiners pic.twitter.com/8IID1CHDjQ