Fedez accusato di aver lanciato un telefono durante una serata al Twiga: testimoni parlano di un diverbio nel privé.

Nottata agitata per Fedez, già al centro del gossip, coinvolto in un episodio che sta facendo discutere i social e i media. Durante una serata al Twiga di Forte dei Marmi, noto locale acquistato da Leonardo Maria Del Vecchio e in passato di proprietà di Flavio Briatore, il rapper sarebbe stato protagonista di una presunto diverbio scoppiata in un privé. Secondo il racconto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, un testimone ha accusato il cantante di avergli strappato il telefono dalle mani per poi lanciarlo con violenza.

Twiga, il racconto del testimone: “Fedez mi ha insultato”

Il testimone, identificato con le iniziali M.G., ha fornito una dettagliata testimonianza dell’accaduto: “Eravamo di fronte alla consolle e stavo facendo una panoramica con il cellulare. Fedez mi ha visto, mi ha insultato e poi ha afferrato il telefono lanciandolo con forza. È volato per almeno quattro metri“.

L’uomo sostiene inoltre di aver ricevuto le scuse da parte della guardia del corpo dell’artista, ma ha comunque annunciato l’intenzione di sporgere denuncia.

“Ho cercato il telefono per tutto il locale e fortunatamente l’ha ritrovato un mio amico. Ho detto alla sua guardia del corpo, che si è scusata, che lo denuncio” sono state le parole di M.G..

La notizia, condivisa da Gabriele Parpiglia sui suoi canali social, ha rapidamente fatto il giro del web.

Nessuna smentita da Fedez, ma il caso esplode online

Il rapper, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’episodio. Gabriele Parpiglia ha anche aggiunto che Fedez avrebbe fatto il suo ingresso al Twiga con una ragazza e una bottiglia di champagne, attirando subito l’attenzione dei presenti. Il testimone afferma inoltre che molti buttafuori avrebbero assistito alla scena e sarebbero pronti a confermare quanto accaduto.