Totti e Noemi Bocchi a Venezia: nozze in vista o solo ospiti alle feste di Jeff Bezos e Lauren Sanchez? I rumors.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono sbarcati a Venezia e i fan sono già in delirio. A svelare la loro presenza nella splendida cornice della laguna è stata proprio Noemi, che ha pubblicato una storia su Instagram subito ricondivisa dall’ex capitano della Roma. Nella didascalia, una frase che ha acceso le fantasie dei follower: “Ci siamo” ha scritto Totti. Ma cosa bolle in pentola per la coppia più chiacchierata del gossip italiano? Le ipotesi si rincorrono, e c’è che ipotizza possa trattarsi dei preparativi per le nozze. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Nozze in laguna o solo un invito esclusivo

La tempistica della loro visita fa pensare: la coppia è arrivata proprio negli stessi giorni in cui si conclude il matrimonio-evento tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. I due magnati hanno celebrato il loro amore a Venezia, dando vita a una serie di party esclusivi che hanno attirato celebrità da tutto il mondo. Molti ipotizzano che Totti e Noemi Bocchi siano tra gli ospiti vip invitati ai festeggiamenti finali.

Qui il post pubblicato da Noemi Bocchi che ha rapidamente fatto il giro dei social.

#Totti e Noemi a Venezia, coincidenza o invito vip dai #Bezos? Noemi ha pubblicato una storia su #Instagram, ricondivisa da Totti con la scritta "Ci siamo". Coincidenza o invitati alla festa?

Il 'pupone' e la compagna non risultano però nella lista degli invitati dai neo sposi pic.twitter.com/tQjJc6aG4t — I fatti nostri (@Infofatti) June 29, 2025

Ma l’ipotesi più romantica prende sempre più piede: quella di un sopralluogo in laguna in vista del loro futuro matrimonio. Dopo anni di relazione, la coppia sembra più unita che mai, e Venezia sarebbe una location da sogno per pronunciare il fatidico sì. Ma dove sta la verità?

Se davvero l’ex capitano della Roma dovesse arrivare a sposarsi a Venezia, i fan potrebbero storcere il naso.

I fan sognano il matrimonio: Totti pronto a dire “sì”

L’idea di un matrimonio veneziano fa impazzire i più romantici, anche se i tifosi della Roma storcono un po’ il naso: il “Pupone” lontano dalla sua città per un evento così importante? Sarebbe un colpo al cuore per i fedelissimi.

Tuttavia, la storia tra Totti e Noemi Bocchi procede a gonfie vele e Venezia potrebbe essere lo sfondo perfetto per coronare il loro amore.

Per il momento si tratta solamente di rumors, quindi non ci resta che attendere nuovi indizi o possibili conferme sui motivi del viaggio nella città veneta.