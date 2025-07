Aida Yespica, compleanno da sogno e abito sensuale: “Sei pazzesca”

Ha festeggiato 43 anni e lo ha fatto con una festa bellissima come lei: tanti auguri ad Aida Yespica che ha fatto colpo con il suo outfit.

Dopo essere sparita un po’ dal piccolo schermo, Aida Yespica aveva fatto parlare per la sua decisione di sbarcare su OnlyFans. La nota modella e soubrette si è allontanata dal mondo della televisione ma resta sempre molto seguita sui social dove i suoi fan si sono complimentati con lei per la bellissima festa di compleanno organizzata in queste ore per i suoi 43 anni. Un appuntamento nel quale la donna ha sfoggiato un look mozzafiato.

Aida Yespica, la festa per i 43 anni

Come anticipato, Aida Yespica ha festeggiato il suo 43esimo compleanno con una serata all’insegna dell’eleganza, dell’affetto e della gioia, circondata da amici e affetti più cari. La showgirl venezuelana, da anni molto amata in Italia, ha organizzato una festa intima ma scintillante, in cui non sono mancati momenti di divertimento e commozione.

A condividere sui social alcuni scatti della serata è stata la stessa modella. In una delle foto che ha fatto il giro del web, Aida è al centro della scena, in posa davanti alla torta di compleanno decorata con ciliegie e candeline accese. Indossa un abito bianco aderente che mette in risalto la sua forma smagliante, dimostrando di non sentire affatto il passare del tempo. Proprio l’outfit ha attirato l’attenzione dei fan che sono letteralmente impazziti per lei: “Una dea, sei pazzesca”, è stato uno dei tantissimi pareri che si possono leggere sotto al post.

La dedica dopo la festa

La Yespica è sembrata assolutamente felice di come abbia trascorso il compleanno e anche per questo si è lasciata andare ad una dolce dedica verso coloro che hanno contribuito a rendere la giornata indimenticabile: “Con il cuore pieno di emozione e gratitudine, vi dico grazie. Grazie per ogni pensiero, messaggio, abbraccio e augurio che mi avete donato. Le vostre parole e le vostre energie sono state un regalo prezioso, che mi ha fatto sentire immensamente amata. Non potevo desiderare di più. Vi voglio bene, davvero”, ha scritto la donna.