Elodie recensisce una farmacia in Puglia: la cantante era davvero lì? Ecco cosa sappiamo finora e cosa avrebbe scritto la cantante.

Sta facendo discutere il curioso episodio legato alla cantante Elodie, protagonista, forse inconsapevole, di un piccolo “caso” mediatico. Secondo quanto riportato sui social, l’artista, che si sta godendo una rilassante vacanza con il compagno, avrebbe visitato la Farmacia del Faro a Torre Canne, frazione di Fasano in provincia di Brindisi, lasciando anche una recensione entusiasta su Google.

Ma era veramente lei? Sul web si sono sollevati interrogativi, poi la scoperta sorprendente.

Il post della farmacia e i dubbi sull’identità

La recensione, firmata da Elodie Di Patrizi – nome completo della cantante – recita: “Siete pazzeschi!!!“, accompagnata da cinque stelle. Un gesto apparentemente semplice, ma che ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti, generando interrogativi sulla reale identità dell’autrice del commento.

Ad accendere i riflettori sulla recensione lasciata dalla cantante è stata la pagina Facebook della stessa farmacia che ha pubblicato un post celebrativo: “Una visita… pazzesca! Siamo stati onorati di accogliere nella nostra farmacia una donna di straordinaria energia e talento: Elodie!“.

Il team ha raccontato con entusiasmo l’incontro e ringraziato la cantante per la recensione ricevuta. Tuttavia, nessuna conferma ufficiale è arrivata dalla diretta interessata. Elodie, infatti, non ha né confermato né smentito l’episodio sui suoi canali social.

Elodie e il legame con la Puglia

L’ipotesi che si trattasse davvero della celebre artista non è del tutto infondata. Elodie, nata a Roma nel 1990, ha vissuto a Lecce a partire dai 19 anni. In Puglia ha lavorato in vari contesti, prima di raggiungere il successo grazie al talent Amici di Maria De Filippi. Un ritorno nella regione potrebbe dunque non essere così sorprendente, soprattutto in estate.

In un’epoca in cui ogni gesto dei personaggi famosi viene passato al setaccio, anche una semplice recensione su Google può trasformarsi in un “caso”. La verità, per ora, resta sospesa. Che sia stata veramente Elodie oppure una curiosa omonimia, la vicenda ha portato visibilità alla farmacia pugliese, e regalato un sorriso a molti fan.