“Facciamo che andate a fare in c..o”: lo sfogo di Luca Barbareschi

Il noto attore e regista Luca Barbareschi ha raccontato alcuni aspetti personali sfogandosi anche contro i figli e chi “lo odia”.

Ha di recente avuto modo di sbottare contro i “colleghi rosiconi” e non solo. Ora Luca Barbareschi, facendo capire bene il motivo, ha deciso di prendersela, a modo suo anche con i figli che manderebbe letteralmente a quel paese. Intervistato da Vanity Fair in occasione dell’uscita del suo film ‘Paradiso in vendita’, infatti, il noto attore e regista ha avuto modo di raccontare alcuni aspetti intimi legati al rapporto con i suoi affetti.

Luca Barbareschi e lo sfogo sui figli

Tra i vari passaggi dell’intervista a Vanity Fair di cui vi riportiamo solo alcuni stralci, Luca Barbareschi, parlando di soldi e del suo successo ha tenuto, ancora una volta, a precisare: “La vita me la sono conquistata, minuto per minuto. E sono ancora appassionato a quello che faccio perché sono innamorato della vita. Vorrei vivere per goderne tanto ancora, anche se una cosa che mi piacerebbe fare e che mi manca è insegnare”.

In questo senso, l’uomo ha rivendicato il fatto di non voler dare nulla in eredità ai figli, in termini di denaro: “Il più grande, Michael, è l’unico che mi chiama. Altri tre spesso mi chiedono soldi, e allora ho proposto loro di spennare viva una gallina: riuscireste a sopravvivere senza che quella vi cavi gli occhi o vi ferisca con gli artigli? Allora facciamo che andate a fare in c**o, perché mi augurate la morte. Quest’anno ho avuto una commozione cerebrale e sono stato in ospedale tre volte, eppure non si è fatto sentire nessuno tranne che per le feste comandate”.

L’organizzazione del funerale

Con il suo solito fare, allora, Barbareschi ha anche svelato cosa gli piacerebbe fare: “Organizzare il mio funerale da vivo per tutti quelli che vorrebbero vedermi morto: sarebbe bellissimo”, ha ammesso l’uomo. Poi, fornendo dettagli di quanto immaginato: “Preparo una bara, un manichino con la mia faccia e invito tutti quelli che si augurano la mia morte affinché possano assistere al mio funerale ed essere sicuri di non dovermi chiamare mai più. Per i miei figli ho fatto tutto: ho pagato loro le scuole americane più esclusive, le barche, la vita tra Cortina e Filicudi, ho fatto ottenere loro la green card: chi è che può vantare oggi tutte le opportunità che hanno avuto loro?”, ha detto ancora Barbareschi tra i passaggi dell’intervista molto interessante.