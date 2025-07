Matteo Berrettini beccato con una ex di Amici: di chi si tratta

Nuove voci in tema gossip su Matteo Berrettini che è stato pizzicato in ristorante con una giovane donna, una ex di Amici.

Non solo il passato avvistamento con l’ex di Ultimo. Ora Matteo Berrettini è di nuovo al centro delle indiscrezioni in tema cronaca rosa e gossip per una serie di scatti condivisi da Diva e Donna che lo hanno visto insieme ad una giovane donna, ex volto di Amici. Di chi si tratta? Di Vanessa Bellini, ballerina attualmente impegnata nel tour di Marracash.

Matteo Berrettini e l’avvistamento a Portofino

Nuove voci su Matteo Berrettini e la sua vita privata. Il noto tennista, reduce dalla delusione di Wimbledon, è stato pizzicato in dolce compagnia. A fotografarlo con una giovane donna sono stati i paparazzi del settimanale Diva e Donna, che lo hanno sorpreso a Portofino con una splendida ragazza dai capelli rossi.

Matteo Berrettini – www.donnaglamour.it

Stando a quanto si apprende dal media, sempre bene informato, nelle immagini il volto della giovane non è chiaramente riconoscibile, ma tutto farebbe pensare si tratti di Vanessa Bellini, ex protagonista di Amici e ballerina attualmente impegnata nel tour di Marracash.

I dettagli e le foto

Dando uno sguardo al racconto del media, tra Berrettini e la ragazza ci sarebbero stati atteggiamenti piuttosto chiari. Pare, infatti, che tra i due possa esserci più di una semplice amicizia. Il tennista sarebbe stato colto in un gesto particolarmente intimo. “Tra i due c’è una certa intesa, tanto che, davanti a un piatto di spaghetti, è Matteo a imboccare la sua dama”, si legge sul settimanale Diva e Donna. Inoltre, dopo la cena, la coppia è stata fotografata anche all’esterno del ristorante. Staremo a vedere se i due daranno modo di far parlare di loro ancora più avanti. Che sia nata a tutti gli effetti una nuova coppia? Chi lo sa…