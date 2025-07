Il ricordo di Jovanotti sulla compianta madre: “So con chi sei”. Le foto inedite

Un ricordo tra il dolce e l’amaro per Jovanotti che ha voluto dedicare un pensiero a sua madre Viola che oggi avrebbe compiuto 90 anni.

Qualche tempo fa aveva raccontato in modo molto intimo di aver rischiato di perdere la vita. Ora, Jovanotti ha colpito il cuore di tutti ricordando, invece, sua madre, la compianta signora Viola, che avrebbe compiuto proprio oin questi giorni 90 anni. L’artista lo ha fatto a modo suo con alcune foto e alcune parole molto sentite.

Jovanotti: il ricordo di mamma Viola

Tramite un post social con tanto di scatti allegati, Jovanotti ha voluto omaggiare sua madre, la signora Viola, che oggi avrebbe compiuto 90 anni. Il noto cantante ha scelto due foto molto personali che vedono coinvolta anche sua figlia, Teresa, in occasione di una visita proprio alla signora. “Sono belle queste due foto (che non ricordo se ho scattato io nella mia fase pellicola bianco e nero o la Francesca Valiani, ma non importa)”, ha esordito Lorenzo Cherubini.

Jovanotti – www.donnaglamour.it

Il commento di Jova è poi andato avanti: “Oggi la mia mamma, la ‘nonna Viola’ avrebbe compiuto 90 anni, e qui è con Teresa in uno di quei giorni che andavamo a trovarla”, ha precisato ulteriomente l’artista prima di colpire nel segno parlando ancora della donna.

L’insegnamento e il pensiero a chi non c’è più

L’artista ha quindi aggiunto nel suo post: “Lei le insegnava qualcosa, le raccontava qualche storia dei tempi andati o dei suoi figli da bambini che ne combinavano di tutti i colori, e la Teresa amava molto starla ad ascoltare. La mia mamma amava le storie, era una lettrice di romanzi di qualità, amava il grande cinema (‘via col vento’ il suo preferito) e a sua volta era una buona narratrice di aneddoti e di cose divertenti. Ciao mamma ovunque tu sia fate una bella festa, io so con chi sei, e so che sei contenta“, ha terminato Jovanotti facendo, probabilmente, riferimento agli altri cari che sono venuti a mancare negli anni passati.