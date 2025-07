Mario Adinolfi stupisce tutti: il video inedito della vita a L’Isola dei Famosi

Il filmato di Mario Adinolfi che è tornato a parlare della sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2025 con tanto di immagini inedite.

Qualche ora fa, Mario Adinolfi ha raccontato come stia procedendo la sua vita dopo aver preso parte a L’Isola dei Famosi 2025. Nello specifico, il noto giornalista ha spiegato di aver intrapreso la fase 2 del dimagrimento con tanto di terapia che prevede punture sulla pancia. L’uomo, però. ha fatto molto di più andando a mostrare un video inedito che lo riguarda da molto vicino e che fa parte di quanto vissuto quando si trovava in Honduras.

Mario Adinolfi e la vita su L’Isola: il racconto

Ha scelto un modo tutto suo per parlare di quanto vissuto a L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi. L’uomo, infatti, ha voluto mostrare alcune immagini raccolte in una clip video in merito alle difficoltà, fisiche e non solo, affrontate in Honduras. Il tutto è stato accompagnato da un duro commento: “Qualsiasi persona incontri in questi giorni mi chiede incuriosita come vivessi sull’Isola, se avessi aiuti esterni. Se si toglie la cura di alcune ragazze gentili (Alessia e Cristina su tutte), la mia vita quotidiana era letteralmente inimmaginabile nella sua durezza”.

Mario Adinolfi vestito con una maglietta marrone – www.donnaglamour.it

Adinolfi ha proseguito: “Cristiana Di Stefano ha isolato due minutini molto esemplificativi e me li ha inviati piangendo per i toni irridenti di alcuni colleghi naufraghi. Non provo alcun rancore, è naturale e persino giusto essere sfottuti per ciò che non si è in grado di fare. E l’idea che potessi essere tirato su dal vento come accade nel kite surf (è quello lo sport a cui alludevi, Chiara) è insieme comica e suggestiva. Sappiate solo che vivere per due mesi in quelle condizioni è stato devastante ma mi ha fatto bene. Molto bene. L’Isola cura”.

Il video inedito e il commento

Nel filmato mostrato dal giornalista è stato possibile vedere appunto alcuni momenti di difficoltà vissuti su L’Isola. Nello specifico una notte di bufera dove Adinolfi ha dovuto fare i conti con dei problemi che sono stati oggetto di critiche e parole ironiche, forse anche troppo, da parte di altri concorrenti. Il senso delle immagini mostrate da Adinolfi è probabilmente quello di far comprendere che al netto di qualche agevolazione, quanto vissuto sia stato veramente difficile e duro per lui. Non solo dal punto di vista fisico ma anche emotivo.