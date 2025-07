Il mondo dello spettacolo piange l’improvvisa scomparsa di Malcolm-Jamal Warner, celebre attore della sitcom I Robinson.

Il mondo della televisione è stato colpito da una terribile tragedia: è morto Malcolm-Jamal Warner, il celebre attore statunitense diventato celebre negli anni ’80 per il ruolo di Theodore “Theo” Huxtable nella storica sitcom I Robinson.

Warner aveva 54 anni ed è deceduto il 20 luglio 2025 mentre nuotava al largo della spiaggia di Cocles, nella provincia di Limón, in Costa Rica. Ma scopriamo tutti i dettagli della triste notizia.

Malcolm-Jamal Warner muore annegato in Costa Rica

La notizia è stata confermata dalle autorità locali e riportata da ABC News.

BREAKING: Malcolm-Jamal Warner, who starred as Theo on "The Cosby Show," has drowned in Costa Rica, local officials say. He was 54.



Read more: https://t.co/7GYo5zthzE pic.twitter.com/PwcOBVyPYR — ABC News (@ABC) July 21, 2025

Secondo quanto dichiarato dalla polizia nazionale costaricana, l’attore sarebbe stato trascinato da una forte corrente oceanica. Il corpo è stato recuperato nel pomeriggio, e la causa ufficiale della morte è stata identificata come asfissia da annegamento.

La notizia della sua morte ha scosso fan e colleghi in tutto il mondo. Sui social, migliaia di messaggi di cordoglio stanno ricordando Warner per il suo contributo alla televisione e alla cultura pop degli anni ’80 e ’90. Non sono mancate le parole commosse di ex colleghi, che lo hanno definito “un uomo gentile, brillante e profondamente umano”.

Un volto amato dal pubblico de I Robinson

Malcolm-Jamal Warner ha raggiunto la notorietà grazie alla sua interpretazione di Theo Huxtable, l’unico figlio maschio del dottor Cliff Huxtable (interpretato da Bill Cosby) nella fortunata serie andata in onda dal 1984 al 1992.

Il personaggio di Theo era amato per la sua simpatia, spontaneità e per i suoi momenti di crescita personale, spesso affrontati con ironia e profondità all’interno della serie.

Dopo il successo de I Robinson, Warner ha proseguito la sua carriera recitando in numerose serie televisive e film. Ha partecipato a show come Malcolm & Eddie, The Resident e Sons of Anarchy, dove ha dimostrato versatilità e talento anche in ruoli più drammatici. Era inoltre noto come musicista e regista.