Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova annunciano le nozze su Instagram: la proposta di matrimonio emoziona i fan.

La nota speaker radiofonica, Paola Di Benedetto ha sorpreso i fan con un annuncio inatteso: ha accettato la proposta di matrimonio del suo fidanzato, Raoul Bellanova, con cui appena un mese fa ha condiviso un viaggio da sogno.

Per condividere con i suoi fan la bella notizia, Paola ha condiviso un dolce post sui suoi canali social, che in poco tempo hanno fatto il giro del web. Ma scopriamo tutti i dettagli del lieto annuncio.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova annunciano il matrimonio

Paola Di Benedetto e il calciatore dell’Atalanta Raoul Bellanova hanno ufficializzato il loro fidanzamento con una romantica proposta di matrimonio, condivisa su Instagram.

“Mille volte sì“, ha scritto Paola nella didascalia del post che ha emozionato migliaia di fan. L’annuncio arriva dopo oltre due anni di relazione, superando anche una crisi vissuta nel 2023, dimostrando che l’amore, se autentico, può vincere ogni difficoltà.

La foto che ha fatto il giro dei social mostra Paola Di Benedetto con gli occhi lucidi e un anello di diamanti al dito.

Bellanova ha scelto una cena intima per fare la sua proposta: un momento semplice ma intenso, che la conduttrice ha voluto condividere con i suoi follower.

La reazione dei fan e dei colleghi non si è fatta attendere: tra i messaggi di auguri spiccano quelli di Giulia Salemi, Adriana Volpe, Andrea Delogu e Paola Turani.

La storia d’amore di Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova

La coppia si è conosciuta oltre due anni fa e, come ha raccontato Paola ospite a Verissimo, tutto è cominciato con un gesto inaspettato: “Mi ha conquistata in un modo inaspettato, mi ha inviato a casa un mazzo di rose azzurre, non c’era nessun biglietto. Tramite passaparola mi fatto sapere che era da parte sua, così gli ho scritto su Instagram” ha rivelato.

Da lì è iniziata una relazione fatta di complicità, compromessi e crescita reciproca. “Abbiamo imparato a fidarci e oggi siamo una squadra fortissima” aveva raccontato la conduttrice. Ora, con l’anello al dito e il cuore colmo di emozione, Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si preparano a dire il loro “sì” davanti all’altare.