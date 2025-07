Dopo l’esclusione dal Grande Fratello Lino Giuliano punta al trono di Uomini e Donne, poi lancia un appello ad Alfonso Signorini.

Dopo mesi di silenzio, l’ex volto di Temptation Island, Lino Giuliano, è tornato alla ribalta per ritagliarsi il suo spazio nel mondo della televisione. In seguito all’esclusione dal Grande Fratello, a cui non si è mai rassegnato, oggi è pronto per una nuova avventura: il trono di Uomini e Donne. Infatti, Giuliano ha da poco annunciato di essere tornato single dopo la rottura con Alessia Pascarella.

Ma non solo: ha anche lanciato un appello ad Alfonso Signorini. Ma scopriamo tutti i dettagli della notizia.

L’appello a Signorini dopo la squalifica dal GF

Lo scorso anno, Lino Giuliano era stato scelto come concorrente del Grande Fratello, ma una lite social con l’influencer napoletano Enzo Bambolina, culminata in toni accesi e parole forti, gli costò la squalifica prima ancora dell’ingresso nella casa.

Oggi, a distanza di tempo, Lino si mostra cambiato e determinato a riconquistare il pubblico.

“Come ho preso l’esclusione dal GF? Metodo di crescita personale” ha dichiarato. Poi ha aggiunto con ironia: “Alfonsino lo sa che se vuole divertimento ha bisogno di me, del pazzo di Temptation Island“.

Ma oltre al Grane Fratello, Lino Giuliano punta anche al celebre dating show di Maria De Filippi.

Lino Giuliano punta al trono di Uomini e Donne

Non pago dell’appello, Lino Giuliano ha annunciato la sua candidatura per il trono di Uomini e Donne.

Da poco tornato single, l’ex fidanzato di Temptation Island ha affermato: “Quando sarò libero mentalmente vi farò vedere il trono più divertente della vostra vita“. Un mix di provocazione e carisma che potrebbe intrigare la redazione del dating show condotto da Maria De Filippi.

La determinazione di Lino Giuliano è chiara: tornare in TV da protagonista. Che sia al Grande Fratello o a Uomini e Donne, il suo obiettivo è uno solo: conquistare nuovamente il pubblico e dimostrare che il “pazzo di Temptation Island” ha ancora molto da dire. Ora resta solo da capire se le redazioni risponderanno al suo appello.