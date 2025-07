Chiara Frattesi dedica dolci parole a Geolier. L’amore tra i due cresce, ma non mancano le polemiche. Scopri i dettagli.

La storia d’amore tra Chiara Frattesi e Geolier sembra procedere a gonfie vele, e lo dimostra l’ultimo gesto dell’influencer dedicato al fidanzato. Nonostante siano passati pochi mesi da quando la coppia ha ufficializzato la relazione, il legame tra i due sembra sempre più solido. Nelle ultime ore, è stata proprio Chiara a pubblicare una romantica dedica al rapper. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La dedica di Chiara Frattesi a Geolier

Nell’ultimo post Instagram pubblicato da Chiara Frattesi non è passata inosservata la didascalia che ha acceso gli animi dei fan.

Nel post, infatti, ha scritto: “Sei in ogni mio sorriso più sincero, il mio cuore è tuo per sempre“. Le dolci parole, accompagnate da due foto tenere della coppia, hanno rapidamente conquistato i social. Ma non sono mancate le critiche.

Chiara Frattesi e Geolier: tra amore e critiche

Sotto il post, i commenti sono stati disattivati, probabilmente a causa delle accuse ricevute da Chiara Frattesi, che viene da alcuni considerata interessata solo alla visibilità. Una teoria che lei stessa ha già smentito pubblicamente all’inizio del 2025, dichiarando con fermezza: “Mi sembra assurdo dover sopportare ogni volta insulti o giudizi da persone che non danno peso alle parole“.

Chiara Frattesi e Geolier si frequentano ufficialmente dall’estate del 2024. I primi indizi sulla loro relazione sono emersi a luglio, quando i paparazzi li hanno immortalati insieme in un hotel in Sardegna.

Entrambi arrivavano da storie recenti: Geolier da una relazione finita da poco, e Chiara da una frequentazione con il calciatore Weston McKennie.

La dedica pubblicata da Chiara Frattesi rappresenta un segnale chiaro: il sentimento che li unisce è forte e profondo. E mentre il pubblico si divide tra sostenitori e detrattori, l’amore tra Chiara e Geolier procede senza tentennamenti.