Martina De Ioannon replica alle accuse sull’uso della chirurgia estetica: “Solo il naso, il resto è naturale”.

Martina De Ioannon, nota ex tronista di Uomini e Donne e influencer molto seguita sui social, ha rotto il silenzio con un lungo sfogo diretto e sincero contro le critiche ricevute online. Accusata da alcuni utenti di aver esagerato con la chirurgia estetica, la giovane romana ha deciso di rispondere a tono con un video pubblicato su TikTok. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Martina De Ioannon contro gli haters

L’ex tronista ha pubblicato un video dove ha chiarito senza giri di parole: “Mi dicono che ho la plastica in faccia, ma ho rifatto solo il naso. Basta. Io sono sempre la stessa“.

Per zittire ogni voce maligna, Martina De Ioannon ha pubblicato anche un vecchio video in cui appare a 19 anni, mostrando un volto pressoché identico a quello attuale, a eccezione del naso ritoccato chirurgicamente.

Un modo per dimostrare la coerenza con la propria immagine e contrastare il body shaming ricevuto da alcuni haters sui social.

Il dissing con l’ex Raul Dumitras continua sui social

La polemica sulla chirurgia estetica non è l’unica a coinvolgere Martina De Ioannon. L

‘influencer è infatti stata protagonista di un acceso scambio social con il suo ex fidanzato, Raul Dumitras. 7

In un video, Martina aveva ironizzato sulla popolarità dell’ex compagno dicendo: “Avete fatto diventare Brad Pitt chi non era Brad Pitt“. La replica di Raul non si è fatta attendere: in un video su TikTok ha mostrato il suo fisico scolpito, accompagnato da una didascalia pungente: “Con tutto il rispetto per Brad Pitt, ma qui siamo in forma smagliante“.

Invece, sulla sua storia con Ciro Solimeno ha rivelato: “In un anno facciamo dieci viaggi, andiamo a cena fuori cinque volte a settimana” ha detto Martina.