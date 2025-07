Neymar acquista una Batmobile da 1,3 milioni di euro, ma non potrà guidarla: l’auto è solo da esposizione.

Le spese folli delle celebrità spesso ci lasciano senza parole, e stavolta è il turno di Neymar. Il celebre calciatore brasiliano ha speso circa 1,3 milioni di euro per comprare un’auto davvero speciale: la Batmobile, la macchina che guida il celebre personaggio della DC Comics Batman. Un acquisto singolare, soprattutto considerando il fatto che non potrà mai guidarla su strada. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Neymar acquista la Batmobile

Il fuoriclasse del Santos ha speso circa 1,3 milioni di euro per una replica perfetta della Batmobile, il celebre veicolo dell’eroe DC Comics. Un’autentica follia da collezionista, ma con un piccolo grande limite: non potrà mai guidarla su strada.

La vettura acquistata da Neymar è un modello esclusivo, realizzato in soli dieci esemplari per celebrare l’85° anniversario di Batman.

Esposta inizialmente al Dream Car Museum di São Roque, in Brasile, la Batmobile vanta una potenza di 525 cavalli e un lanciafiamme posteriore funzionante. Ogni dettaglio è stato curato per ricreare con precisione il veicolo visto sul grande schermo, un sogno per ogni fan del Cavaliere Oscuro.

Tuttavia, nonostante la potenza e il design da film, la Batmobile acquistata da Neymar non è omologata per la circolazione su strada.

Neymar e la sua passione per Batman

La passione di Neymar per Batman non è certo una novità. Già nel 2022 l’attaccante aveva partecipato alla première del film The Batman a Parigi, e spesso ha celebrato i suoi gol con esultanze ispirate all’eroe mascherato.

Con questo acquisto esclusivo, il campione brasiliano aggiunge un nuovo, incredibile pezzo alla sua collezione personale.

L’auto rimarrà però un gioiello da esposizione nel suo garage, probabilmente visibile solo agli amici più stretti e, magari, ai fan tramite i suoi canali social.