La villa abitata da Neymar a Parigi: lusso sfrenato tra cinema, palestra e tanti altri comfort.

La vita di Neymar è cambiata radicalmente negli ultimi mesi. Per anni attaccante del Paris Saint-Germain, il brasiliano, oggi fermo per un gravissimo infortunio procuratosi in Nazionale, dalla scorsa estate è uno dei tanti gioielli approdati nel campionato saudita, la Saudi Pro League, in particolare nell’Al-Hilal, squadra che lo ha convinto a suon di milioni.

Diviso tra il Brasile e Riad, ormai O’Ney, uno dei migliori calciatori verdeoro degli ultimi vent’anni, non ha più tempo e necessità di trascorrere intere giornate a Parigi, e per questo motivo ha scelto di abbandonare definitivamente la sua prestigiosa villa nella capitale francese. Una dimora degna di un principe, dotata di ogni tipo di comfort e ora pronta a ospitare un nuovo inquilino.

Neymar mette in affitto la villa di Parigi

Un calciatore come Neymar, strapagato fin dal suo approdo in Europa, inizialmente al Barcellona, non poteva certo accontentarsi di un appartamentino nel cuore di Parigi per potersi godere la vita. Nella capitale transalpina si era scelto una faraonica residenza da circa 800 metri quadri, a pochi chilometri di distanza da Parigi, a Bougival, zona molto esclusiva e particolarmente tranquilla,.

Circondata da un vasto terreno di più di 5mila metri quadrati, questa spledida villa su cinque piani, collegati da un ascensore interno, per comodità, oltre che da necessarie rampe di scale. Composta da ben quattordici vani, nove dei quali adibiti a camere da letto, è arricchita da numerosi bagni con doccia (quattro in totale), più due bagni con vasca e ben otto wc.

Non mancano ovviamente i comfort per tutti i gusti: c’è una piscina completamente riscaldata, una sala cinema per godersi i più bei film stando comodamente a casa, una cantina per la conservazione dei vini e una palestra, per mantenersi in forma senza alcuno sforzo.

Quanto costa affittare la villa di Neymar a Parigi

Abitata dal calciatore brasiliano dal 2017, anno del suo trasferimento nella squadra francese dal Barcellona, era stata pagata dallo stesso Neymar 14mila euro al mese. Il proprietario dell’immobile ha però deciso di chiedere una quota maggiore per l’affitto ai prossimi inquilini, essendo stata nel frattempo abitata da un giocatore così importante ed essendo anche cambiate le congiunture economiche in tutto il mondo.

Oggi per poter affittare la splendida villa parigina del fuoriclasse brasiliano serviranno 20mila euro al mese. E a questi bisogna aggiungere il necessario deposito cauzionale (da 40mila euro), oltre a 2mila euro di inventiario e circa 9mila euro di commissioni varie legate all’agenzia che si sta occupando del ‘ricollocamento’ dell’abitazione.

Anche per questo motivo, dopo essere stata abitata a lungo da un calciatore, ora finirà certamente tra le mani di un altro personaggio importante del mondo dello sport, dello spettacolo o degli affari. Nessun altro potrebbe permettersi infatti un affitto del genere.