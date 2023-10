Una nuova tendenza sta spopolando su TikTok: NPC streaming. Vediamo cosa è e perché è gettonata solo tra account con almeno 1000 follower.

TikTok, il social più utilizzato dalle nuove generazioni, sforna tendenze ogni giorno. L’ultima si chiama NPC streaming e prende in prestito la sigla dal mondo dei gamer. Vediamo cosa è, come funziona e, soprattutto, qual è il suo scopo.

Cosa è NPC streaming: tutto sulla nuova tendenza di TikTok

NPC streaming è la nuova tendenza che sta spopolando su TikTok tra gli utenti che hanno almeno 1000 follower. Prima di addentrarci nel trend, una precisazione riguardo il nome è d’obbligo: gli NPC sono i cosiddetti personaggi non giocanti, coloro che in assenza di una coscienza propria agiscono seguendo delle impostazioni programmate in base agli input dei giocatori. Questi si trovano in qualsiasi gioco, da quelli da tavolo a quelli su consolle, passando per i game di ruolo. Pertanto, le loro azioni sono standard e spesso ripetitive, in stile robot.

Quando i personaggi non giocanti si uniscono alla possibilità di fare dirette nascono gli NPC streaming. Fondamentalmente, questa tendenza che sta spopolando su TikTok solo tra gli utenti che hanno almeno 1000 follower – visto che le dirette sono consentite solo a quanti almeno un migliaio di seguaci – serve soprattutto per acquisire fan.

In sostanza, gli influencer interagiscono con i follower come se fossero NPC, quindi in modo ripetitivo e meccanico. Nello specifico, pare che si faccia riferimento a Grand Theft Auto, dove il giocatore può girare liberamente per la città e stimolare gli NPC.

NPC streaming: il significato della parola

Dopo aver visto cosa è NPC streaming, entriamo un po’ più nello specifico del significato. Come già anticipato, la sigla NPC sta per Non-Player Character, che in italiano si traduce con personaggio non giocante. Indica, quindi, colui che al contrario dei giocatori attivi viene controllato dal gamemaster. Tralasciando la tendenza che sta spopolando su TikTok, a partire dal 2018 la parola NPC si usa anche per descrivere una persona incapace di usare la propria testa e più incline a seguire la massa. Ovviamente, l’accezione è negativa.