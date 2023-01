Il CoreCore è un trend sempre più popolare su TikTok e consiste nel raccontare il disagio della Generazione Z.

Uno dei trend più diffusi su TikTok nell’ultimo periodo sono i video CoreCore. Gli utenti infatti stanno pubblicando una grande quantità di contenuti con l’hashtag #CoreCore allo scopo di raccontare il disagio dei giovani. Vediamo quindi l’origine del fenomeno e scopriamo come sono fatti questi video popolari tra gli appartenenti della Generazione Z.

L’origine del CoreCore

ragazza telefono smartphone

I video su TikTok che hanno l’hashtag #CoreCore hanno ad oggi raggiunto oltre i 395 milioni di visualizzazioni. Questo fenomeno globale ha avuto origine il 1 gennaio 2021 quando @masonoelle ha caricato sul social un video che parlava della crisi climatica. Questa clip è stata definita come “CoreCore” e da qui questo tipo di contenuti hanno iniziato a prendere piede.

Il suffisso –core su TikTok è usato per descrivere uno specifico tipo di estetica in cui l’anima di qualcosa viene ridotta ai minimi termini. Si tratta quindi di uno stile di video editing in cui ci sono giustapposizione nostalgiche di clip video sconnesse l’una dall’altra con melodie cupe e malinconiche come sottofondo musicale.

Pubblicando video con questo hashtag, quindi, i giovani cercano di suscitare determinate emozioni in chi li guarda.

Come sono fatti i video CoreCore su TikTok

I contenuti CoreCore su TikTok “richiamano la tristezza, la depressione e la solitudine” secondo il portale KnowYourMeme. I video che hanno questo hashtag si riferivano inizialmente al cambiamento sociale e alle preoccupazioni che riguardano aspetti globali. Come spesso succede, anche in questo caso poi sono sorte diverse inclinazioni differenti.

Nel presente, spesso tali contenuti vengono usati per veicolare determinati messaggi e stati d’animo specifici. In particolare, spesso ci si concentra su tematiche specifiche di grande importanza per la Generazione Z. Tali clip a volte non hanno senso e vengono creati esclusivamente per seguire un trend.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG