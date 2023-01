Quanto costa salire sulla nave Costa Crociere del Festival di Sanremo 2023? Ci sono tre pacchetti tra cui scegliere, con prezzi diversi.

Ci siamo quasi: il Festival di Sanremo 2023 sta per aprire i battenti. Quanti desiderano assistere alla kermesse musicale a bordo della nave Costa Smeralda hanno ancora alcune possibilità di trovare un pacchetto libero: vediamo quanto costa salire sull’imbarcazione e quali sono le esperienze offerte.

Sanremo 2023: quanto costa salire sulla nave?

Il Festival di Sanremo 2023 vedrà la presenza di una location esterna al Teatro Ariston, ovvero la nave da crociera Costa Smeralda. L’imbarcazione, dove avranno una postazione fissa Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè, sarà in servizio per tutte le serate della kermesse musicale, dal 7 all’11 febbraio. Quanti sceglieranno di salire a bordo potranno vivere un’esperienza davvero particolare. Oltre ad assistere alla manifestazione musicale, con tanto di collegamenti in diretta, potranno anche godere della compagnia di ospiti d’eccezione e fare esperienze uniche.

Per quanto riguarda il prezzo per salire a bordo della nave di Sanremo 2023, questo dipende dal pacchetto che si sceglie. E’ bene sottolineare, però, che bisogna essere membri Costa Club. Il viaggio va da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 9, con un percorso che prevede la visita di zone limitrofe, fino a Savona. I passeggeri, volendo, potranno anche scendere dall’imbarcazione per veloci visite organizzate nelle località di sosta. Tutti i pacchetti comprendono la pensione completa, le bevande illimitate e gli spettacoli dei vari ospiti. Tra questi ultimi, oltre ai già citati Fedez & Co, ci saranno volti amati come Angelo Pintus, Bruno Barbieri e Iginio Massari. Il prezzo va da un minimo di 489 ad un massimo di 1299 euro a persona.

Sanremo 2023: i pacchetti per la nave Costa

I pacchetti studiati da Costa Crociere per la nave di Sanremo 2023 sono tre e includono esperienze diverse. Ecco di cosa stiamo parlando:

Anteprima Sanremo da 489 euro: crociera di 5 giorni, incontro con il maestro Massari e lo chef Fumagalli, spettacolo dell’ingresso di Salmo all’apertura del Festival il 7 febbraio e lo show di Angelo Pintus;

da 489 euro: crociera di 5 giorni, incontro con il maestro Massari e lo chef Fumagalli, spettacolo dell’ingresso di Salmo all’apertura del Festival il 7 febbraio e lo show di Angelo Pintus; Gran Finale Sanremo da 869 euro: crociera di 5 giorni, performance dei cantanti a bordo, workshop insieme a Igino Massari, incontro con lo chef Bruno Barbieri e finale con Salmo che apre la serata;

da 869 euro: crociera di 5 giorni, performance dei cantanti a bordo, workshop insieme a Igino Massari, incontro con lo chef Bruno Barbieri e finale con Salmo che apre la serata; Sanremo Full Experience da 1.299 euro: 9 giorni di crociera con tutte le esperienze elencate sopra e i vantaggi di essere nel parterre in prima fila.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG