Hogwarts legacy è senza alcun dubbio uno dei giochi più attesi del 2023. Scopriamo perché e cosa lo rende speciale.

Manca sempre meno all’uscita di Hogwarts Legacy, il gioco di ruolo ambientato nel mondo di Harry Potter che i fan attendevano da tempo.

A differenza dei precedenti giochi, questo ha infatti la particolarità di catapultare il giocatore in prima persona nel mondo di Hogwarts, andando così ad esaudire le tante richieste poste dai fan in questi anni. Una vera rivoluzione rispetto al passato e che, per questo, sta riscuotendo successo ancor prima dell’uscita effettiva del gioco.

Come funzionerà il gioco

Iniziamo subito con il dire che il gioco nel cui sito ufficiale è presente un piccolo video che ne mostra la grafica consentirà ai giocatori di creare un personaggio con le caratteristiche che si preferiscono. Lo stesso sarà infatti ambientato nel 1800, motivo per cui non saranno presenti Harry Potter o gli altri personaggi che tutti conosciamo.

treno a vapore

L’avventura, che prevede un singolo giocatore, sarà comunque completa, consentendo ai fan di esplorare per intero il castello di Hogwarts e di avventurarsi in altri luoghi conosciuti e amati come, ad esempio, la foresta proibita.

Ci sarà quindi modo di vivere a pieno un’avventura con tanto di mistero da risolvere.

Esattamente ciò che tantissimi fan chiedevano da diverso tempo e che da oggi sarà finalmente possibile realizzare grazie a questo gioco pensato fin nel più piccolo dettaglio.

Modalità di prenotazione e acquisto

Il gioco uscirà in modalità scaglionata e a seconda del dispositivo sul quale si sceglierà di giocarci.

I possessori di Playstation 5, Pc, e console più nuove potranno giocarci già dai primi di Febbraio. Chi ha, invece, playstation 4 o console meno attuali dovrà attendere i primi giorni di Aprile. La cosa cambia per i possessori di Nintendo Switch che dovranno attendere invece fino a Luglio.

Esistono poi tre diverse confezioni che vanno dalla standard alla Deluxe, comprendendone anche una da collezione. Anche in questo caso, i bonus varieranno in base alla prenotazione del gioco e alla piattaforma con cui si sceglie di acquistarlo. Tutte le informazioni specifiche sono presenti sul sito del gioco dal quale è possibile cogliere anche eventuali aggiornamenti.

