Ex volti di Temptation Island svelano verità sorprendenti sugli autori nel podcast Falsissimo di Fabrizio Corona.

Il successo di Temptation Island è inarrestabile: ogni settimana le puntate del celebre programma televisivo condotto da Filippo Bisciglia sono seguite da milioni di telespettatori. Eppure, ci sono alcuni retroscena che rimangono nascosti, celati alle telecamere. Ma adesso due ex volti del reality hanno vuotato il sacco e rivelato rilasciato dichiarazioni scottanti durante un’intervista con Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo. Le loro rivelazioni gettano nuova luce sul dietro le quinte della trasmissione. Scopriamo che cosa hanno svelato.

Perla Vatiero e Lino Giuliano rivelano i retroscena di Temptation Island

Mentre l’edizione attuale è in onda con ottimi ascolti, due ex volti del programma, Perla Vatiero e Lino Giuliano hanno raccontato a Fabrizio Corona alcuni dei retroscena più inaspettati del reality.

Perla ha raccontato un episodio che solleva dubbi sull’influenza degli autori: “Gli autori non ti vengono certo a dire che il tuo fidanzato piange per te. Ti dicono piuttosto che non gliene frega niente. In un momento di debolezza, questo ti spinge ancora di più a reagire e andare avanti“. Una dinamica psicologica che, secondo la giovane, viene sfruttata per creare tensione e spettacolo.

Ancor più diretto è stato Lino Giuliano, che non ha usato mezzi termini: ha definito Temptation Island “trash” e ha dichiarato che gli autori gli avrebbero suggerito di “divertirsi“. Ha raccontato della sua conoscenza con la tentatrice Maika, rivelando di aver vissuto con lei un rapporto che è durato circa un mese, fino a quando ha deciso di lasciarla.

Le rivelazioni su Temptation Island

Nel corso del podcast, Fabrizio Corona ha anche parlato al telefono con Maika, che ha dichiarato: “Lino puntava sulla simpatia. Non mi sono innamorata, era parte del mio ruolo“.

Tuttavia, Lino ha sostenuto di avere messaggi che dimostrerebbero un rapporto fisico e un coinvolgimento emotivo da parte della ragazza.