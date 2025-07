Belen-Cecilia, tra le due sorelle interviene la madre: il commento enigmatico

I rapporti complicati tra le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia, sembrano aver trovato l’intervento “enigmatico” di mamma Veronica Cozzani.

Cosa è accaduto veramente tra le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia, probabilmente non lo si scoprirà mai. Qualcuno ha parlato di questioni economiche, altri hanno ipotizzato vicende private e in tema amore. Quello che è certo è che in questo storia è intervenuta in modo decisamente particolare e “enigmatico” mamma Veronica Cozzani.

Belen-Cecilia: il rapporto teso

Sono ormai diverse settimane, se non un paio di mesi, che le sorelle Rodriguez occupano le pagine delle notizie dei media di spettacolo. Il rapporto tra Belen e Cecilia è stato analizzato un po’ da tutti ma nessuno è riuscito, veramente, a dare una motivazione di quello che pare essere, in modo anche piuttosto evidente, il gelo tra le due.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Le ipotesi su quanto potrebbe essere accaduto tra le donne sono state tante: motivi economici magari legati al loro marchio, questioni private in tema amore, o semplici questioni tra sorelle. La certezza è che in questa situazione, adesso, è intervenuta mamma Veronica Cozzani…

Il commento di mamma Veronica Cozzani

Diversi utenti hanno notato in queste ore che sotto ad un recente post di Chechu è apparso un commento di sua madre Veronica. Cecilia ha pubblicato una immagine con quattro frasi: “Circulo pequeno, vida privada, corazon feliz, mente tranquila”. Parole a cui la signora Cozzani ha replicato con una frase strana: “Y por qué hay q donar un piano? Jaja“. Se la traduzione del messaggio di Cecilia è abbastanza chiara, quella delle parole di sua madre un po’ meno. La donna ha fatto riferimento al “regalare un piano”. Un qualcosa che è parso fuori dal contesto ma che ha visto diversi utenti ipotizzare che la donna non intendesse un “pianoforte” ma un “piano di vita”. Cosa avrà voluto dire? Che sia stata una frase in codice tra mamma e figlia? Alla prossima “puntata”…