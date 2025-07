Temptation Island 2025, falò e sorpresa: arriva la proposta di nozze

Emozioni e sorprese per il gran finale di Temptation Island 2025. Il colpo di scena ad uno dei falò è servito: aria di proposta di nozze.

Tutto è pronto per il finale di stagione di Temptation Island 2025. Il reality per coppie sta facendo segnare risultati da record con Filippo Bisciglia che, nelle scorse ore, per festeggiare i numeri da sogno del programma si è sbizzarrito in una simpaticissima parodia. Ad ogni modo, il bello deve ancora arrivare. Compresa una… proposta di nozze.

Temptation Island 2025: la trilogia in arrivo

L’edizione 2025 di Temptation è stata un successo e tante sono le aspettative per il gran finale di stagione che, per la prima volta in assoluto, vedrà la bellezza di tre puntate in tre serate diverse consecutive. Infatti, Mediaset ha deciso di mandare in onda il reality per coppie martedì, mercoledì e giovedì, senza esitazione.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

Si tratta, come ha spiegato il Biscione, di una situazione rivoluzionaria che potrebbe veramente far registrare un ulteriore boom storico per il programma. In vista di questi appuntamenti, ecco che sono arrivate le prime scoppiettanti indiscrezioni che vedrebbero, come detto in precedenza, persino una proposta di nozze in arrivo.

La proposta di nozze al falò: cosa filtra

Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, in una delle tre puntate consecutive che andranno in onda su Canale 5 di Temptation, un fidanzato e una fidanzata si ritroveranno al falò davanti ad una importante scelta che li vedrà poi giungere ad una proposta di matrimonio. Di chi si tratta? Di Antonio e Valentina…

“Nell’ultima punta abbiamo visto Antonio andare fuori di testa alla proposta del single Francesco di portare la fidanzata Valentina allo stadio a vedere il Napoli dalla tribuna Posilippo. Una rabbia tale da tentare una cinque chilometri finita con dolori alle gambe, fiatone e un dietro front con le pive nel sacco”, si legge su Dago. “Dopo la figuraccia, ha chiesto il falò di confronto con la fidanzata. Dagospia è in grado di anticiparvi non solo che il falò tra i due ci sarà, ma che assisteremo a una proposta di matrimonio. Antonio, sciolti tutti i dubbi, chiederà la mano di Valentina che accetterà la sua condanna”, ha anticipato il media nel suo Dagoreport. Insomma, non resta che attendere di vedere tutto in tv.