Caos Harry: due membri della Royal Family “contro” di lui, di chi si tratta

Il Principe Harry starebbe provando a tornare in buoni rapporti con Re Carlo e la Famiglia Reale ma qualcuno non sarebbe favorevole.

Dopo il “buco” da 100 milioni per Harry e Meghan, il Principe si trova a dover far fronte ad un’altra situazione decisamente complicata che lo vedrebbe avere addirittura due membri della Famiglia Reale “contro”. I nuovi retroscena sono stati rivelati dall’esperto reale Robert Jobson al Sun che ha fatto i nomi di chi sarebbe contrario al perdono del Duca di Sussex.

Harry: i tentativi di riconciliazione

Negli ultimi mesi, le voci relative alla Famiglia Reale Inglese si sono susseguite a dismisura andando spesso anche ad estremizzare certe situazioni. Quello che, però, sembra essere più che mai vicino alla verità, è che il Principe Harry starebbe tentanto ogni modo possibile per riavvicinarsi alla Royal Family e a suo padre, Re Carlo.

Principe Harry – www.donnaglamour.it

Ad ostacolare, però, i tentativi del Principe di riconciliarsi con tutti i componenti della Famiglia sarebbero i contenuti del suo libro ‘Spare’ che non sarebbero andati per nulla giù ai vari parenti. Nello specifico a due persone in particolare.

Due membri della Famiglia Reale contro

Stando all’esperto reale Robert Jobson che ha parlato al Sun, Harry non starebbe riusciendo a ricevere il perdono della Famiglia Reale per via di due membri: Camilla e William. I due, stando a Jobson “non lo faranno mai (di perdonarlo ndr), per la serie di affermazioni e accuse alla famiglia reale fatte da Harry attraverso interviste e il suo libro di memorie, ‘Spare’, pubblicato nel 2023”.

Nello specifico, l’esperto ha sottolineato come nella sua opera, Harry abbia menzionato Camilla decine e decine di volte definendola “l’Altra donna” e “pericolosa”. Su suo fratello, invece, il Duca di Sussex ha parlato di momenti di dissidio da piccoli, compreso un alterco finito “con le mani”. Situazioni, entrambe, che quindi impedirebbero al Principe di essere del tutto perdonato.