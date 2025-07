Buco da 100 milioni per Harry e Meghan: perdono Netflix, cosa sta succedendo

Harry e Meghan senza il contratto Netflix: 100 milioni di sterline svaniti, è caccia a nuove fonti di guadagno.

Brutte notizie per Harry e Meghan, che si vedono sfumare un altro contratto multimilionario. Dopo l’addio già discusso a Spotify, ora anche Netflix chiude le porte alla coppia dei Sussex, decidendo di non rinnovare l’accordo che dal 2020 garantiva visibilità e, soprattutto, entrate da capogiro. La cifra in ballo? Ben 100 milioni di sterline, un buco considerevole per chi, come loro, vive lontano dalla Corona ma con uno stile da vera famiglia reale nella soleggiata California.

Harry e Meghan: Netflix si tira indietro

Il sodalizio con Netflix aveva avuto un inizio clamoroso, con il documentario shock sulla famiglia reale che aveva riscosso un successo planetario.

Tuttavia, i progetti successivi non hanno mantenuto le aspettative: la serie sul Polo voluta da Harry ha totalizzato solo 500.000 visualizzazioni in sei mesi, mentre With Love, Meghan, la serie culinaria della duchessa, si è fermata al 383esimo posto in classifica, totalizzando appena 5,3 milioni di spettatori, perlopiù nelle prime settimane di lancio.

Meghan Markle e Harry

Secondo fonti interne a Netflix, la duchessa avrebbe privilegiato il proprio brand personale “As Ever“ dedicato alla vendita di vini, biscotti e prodotti per uccellini, piuttosto che promuovere in modo adeguato la serie.

Sebbene i rapporti tra la coppia e il colosso dello streaming sembrino rimanere cordiali, l’atteggiamento poco equilibrato di Meghan avrebbe influito sulla decisione finale.

Harry e Meghan alla ricerca di nuovi partner (e nuove fonti di guadagno)

Con la fine dell’accordo prevista per settembre 2025, i Sussex si trovano ora a dover ricalibrare le loro strategie di business.

Le collaborazioni future restano incerte, ma una cosa è chiara: Harry e Meghan dovranno reinventarsi, se vogliono continuare a finanziare il loro stile di vita senza l’appoggio della monarchia britannica.