Francesco Arca rompe il silenzio: smentisce il flirt con Gregoraci e annuncia una causa legale contro il settimanale Oggi.

Francesco Arca è al centro di un acceso caso mediatico che lo ha visto affiancato a Elisabetta Gregoraci. L’attore ha reagito con fermezza alle indiscrezioni pubblicate dal settimanale Oggi, che suggerivano una presunta “attrazione fatale” tra i due. A parlare, in sua vece, è stata la sua legale Laura Sgrò, che ha diffuso un comunicato ufficiale chiarendo la posizione dell’attore e annunciando un’azione giudiziaria. Ma scopriamo cos’ha dichiarato l’attore.

La replica del legale: “Relazione di vecchia data, ma solo amicizia”

“Il mio assistito contesta fermamente il titolo e l’intero contenuto dell’articolo – ha dichiarato la Sgrò – in quanto non rispondente al vero, diffamatorio e lesivo della sua reputazione“.

L’avvocata ha ribadito che tra Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci non esiste alcuna relazione sentimentale, ma solo un’amicizia solida e duratura, che va avanti da circa vent’anni e coinvolge anche le rispettive famiglie.

Secondo quanto riportato, le foto pubblicate mostrerebbero solo atteggiamenti confidenziali e amicali, nulla che giustifichi i toni sensazionalistici utilizzati dall’articolo, né le ricostruzioni fantasiose di una presunta gita romantica in barca.

La stessa compagna di Arca ha rotto il silenzio con un messaggio criptico su Instagram, che sembra dimostrare che la verità sarebbe molto lontana da quella raccontata dal settimanale.

Francesco Arca difende la sua famiglia

La posizione dell’attore è chiara: tutelare la sua reputazione e quella della sua famiglia. Dal 2014 Arca è sentimentalmente legato a un’altra donna, con cui ha avuto due figli piccoli. Per questo, conclude l’avvocato, “Prima di demolire una famiglia al solo scopo di lucro, sarebbe doveroso verificare l’autenticità della notizia“.

Francesco Arca ha quindi deciso di intraprendere tutte le azioni legali necessarie per tutelare la propria immagine pubblica e la serenità del suo nucleo familiare. Il caso è destinato a far discutere ancora e non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.