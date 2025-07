La lista ufficiale del cast di Tale e Quale Show 2025. L’annuncio di Carlo Conti con i partecipanti alla seguitissima trasmissione di Rai 1.

I rumors su chi avrebbe preso parte a Tale e Quale Show 2025 si sono fatti insistenti fino a poche ore fa con tanti nomi di possibili concorrenti. Adesso, Carlo Conti ha annunciato in modo ufficiale l’intera lista di chi comporrà il cast della prossima edizione. Il conduttore del programma di Rai è uscito allo scoperto con un post social già virale.

Carlo Conti e il cast ufficiale di Tale e Quale Show 2025

Il cast di Tale e Quale Show 2025 è stato annunciato ufficialmente da parte del conduttore Carlo Conti. L’uomo, confermatissimo alla guida del programma, ha comunicato tramite un post su Instagram i nomi di coloro che prenderanno parte alla seguitissima trasmissione di Rai 1. Al netto di quelle che erano state le voci e le indiscrezioni, ecco conferme e qualche sorpresa.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

Conti ha comunicato la lista dei concorrenti del suo programma andando a formare un mix completo tra personaggi del mondo del piccolo schermo, qualche esperto conduttore e anche individui molto social, il tutto sensa dimenticare una giusta dose di ironia. Le premesse per uno spettacolo di alto livello ci sono tutte.

I nomi del cast

Nella lista presentata ufficialmente da Carlo Conti per Tale e Quale ecco spiccare i nomi di Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Beppe Quintale e la coppia Insinna & Cirilli. Sono questi i nomi scelti dal presentatore che si affiderà poi ai giudici: Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Come in passato potrebbe esserci anche un quarto personaggio che potrebbe essere comunicato a stretto giro o variare di puntata in puntata.