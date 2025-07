Unomattina News: quando inizia, conduttori e tutte le novità

Nella programmazione Rai della prossima stagione televisiva 2025-2026, ecco Unomattinanews. Tutte le novità, conduttori e quando inizia.

La nuova stagione televisiva in casa Rai vedrà alcune novità che riguardano il ritorno dell’informazione al mattino. Nello specifico partirà la trasmissione Unomattina News che vedrà al timone alcuni personaggi ben noti alla tv di Stato. La trasmissione, che prende il posto di Tg1 Mattina, verrà, infatti, condotta da un volto amatissimo dal pubblico, Tiberio Timperi, affiancato da Maria Soave.

Unomattina News: quando inizia e conduttori

La nuova stagione televisiva della Rai vedrà alcune novità. Nella rete ammiraglia, infatti, debutterà Unomattina News, il nuovo spazio d’informazione che prenderà il posto di Tg1 Mattina. Su Rai 1, quindi, ampio spazio a quello che accade in Italia e nel mondo con due volti importanti al timone. A condurre la trasmissione saranno Tiberio Timperi e Maria Soave, scelta per garantire un taglio giornalistico.

Nello specifico, la trasmissione Unomattina News andrà in onda su Rai 1 a partire dall’8 settembre 2025. Il programma andrà in onda dalle 6.30 alle 8.30, momento in cui passerà la linea al tradizionale Unomattina condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. La scelta della tv di Stato di optare per questo tipo di trasmissione è chiara: dare maggiore carattere informativo alla rete e cercare di avvicinare una fetta sempre maggiore di pubblico.

Le impressioni di Tiberio Timperi

Il ritorno di Timperi all’informazione mattutina della Rai è un importante step per la rete e per il diretto interessato che, tempo fa, all’Adnkronos aveva fatto ironia sul prossimo impegno: “Come valuto questo ritorno all’informazione mattutina? Con somma gioia, perché alle 4.30 del mattino non trovi nessuno sulla Flaminia, che è una strada consolare che collega il centro alla Rai di Saxa Rubra, quindi sarà un vero piacere”.

Parlando poi di quella che sarà la collaborazione con i giornalisti del Tg1, Timperi aveva aggiunto: “Sarà un piacere collaborare con gli amici del Tg1. Sarà un piacere informare e sarà un piacere stare sul pezzo e soprattutto sulla rete ammiraglia”.