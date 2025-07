Tale e Quale Show: dopo i rumors è stata esclusa l’ex gieffina, in lizza Antonella Fiordelisi tra i nuovi concorrenti.

Settembre si avvicina e con lui anche il ritorno del tanto amato Tale e Quale Show, lo storico varietà del venerdì sera su Rai 1 condotto da Carlo Conti. Come ogni anno, cresce l’attesa per conoscere i nomi ufficiali dei concorrenti pronti a sfidarsi a colpi di imitazioni. E se alcuni nomi iniziano già a essere smentiti, altri invece sembrano sempre più vicini alla conferma. Mentre uno dei nomi più attesi proveniente dal Grande Fratello viene smentito, spunta un nuovo nome che arriva, ancora una volta, dal reality di Canale 5. Ma scopriamo tutti i dettagli del rumor.

Shaila Gatta fuori dai giochi: la smentita arriva dai social

Negli ultimi giorni, uno dei nomi più chiacchierati in rete è stato quello di Shaila Gatta, ex velina e concorrente del Grande Fratello. Tuttavia, la sua possibile partecipazione a Tale e Quale Show è stata prontamente smentita da Davide Maggio, noto giornalista televisivo.

Rispondendo a una domanda su Instagram, Maggio ha tagliato corto: “No” ha scritto in merito alla presenza di Shaila nello show, spegnendo così le speranze dei suoi fan.

Con la conferma dell’assenza di Shaila, un’altra ex gieffina torna a far parlare di sé. Si tratta di Antonella Fiordelisi, ex schermitrice, influencer e volto noto al pubblico televisivo.

Antonella Fiordelisi – www.donnaglamour.it

Secondo quanto riportato da LolloMagazine.it, il suo nome starebbe circolando con sempre più insistenza tra i possibili protagonisti della nuova edizione del programma. Nessuna conferma ufficiale da parte della Rai o di Carlo Conti, ma le indiscrezioni si fanno sempre più forti.

L’annuncio dei concorrenti della prossima edizione

In attesa di conferme ufficiali, è evidente che l’edizione 2025 di Tale e Quale Show promette colpi di scena. La scelta dei concorrenti, come ogni anno, è al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto per l’appeal che hanno le ex star dei reality.

La presenza di Antonella Fiordelisi potrebbe rappresentare una novità interessante per il format, che ogni stagione conquista il pubblico con performance sorprendenti e trasformazioni spettacolari.

Resta da vedere quali nomi verranno effettivamente confermati. Intanto, i fan del programma possono iniziare il conto alla rovescia: Tale e Quale Show sta per tornare.