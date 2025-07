Alla finale degli Europei, la principessa Charlotte ricorda Lady Diana con un abito simbolico a pois blu. Le foto dell’evento.

La principessa Charlotte, secondogenita del principe William e di Kate Middleton, ha catturato l’attenzione del pubblico durante la finale degli Europei femminili di calcio 2025, dove l’Inghilterra ha trionfato sulla Spagna ai rigori. A rendere il momento ancora più speciale è stato il look scelto per l’occasione: un abito a pois blu navy firmato Guess, chiaro omaggio a uno dei più celebri outfit di Lady Diana. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Un abito iconico che racconta una storia familiare

Il vestito indossato da Charlotte, già presente in precedenti apparizioni pubbliche, ha un significato che va oltre la semplice moda.

I pois bianchi sul fondo blu richiamano uno dei look più iconici della nonna, la principessa del Galles, scomparsa nel 1997. Non si tratta di una coincidenza: la scelta dell’abito si inserisce in una narrazione stilistica attentamente curata da Kate Middleton, che ha spesso reso omaggio a Diana attraverso il proprio guardaroba.

Qui la foto dell’evento con l’outfit indossato dalla principessa Charlotte.

Sebbene Charlotte abbia solo 10 anni, la sua immagine pubblica è già costruita con attenzione e rispetto per la storia della sua famiglia.

Tra sguardi dolci, sorrisi misurati e scelte stilistiche raffinate, la principessa incarna una sintesi perfetta tra la sobrietà moderna di Kate e l’eleganza intramontabile di Diana.

Una presenza che non passa inosservata

Accanto al padre, il principe William, e di fronte a principesse come Leonor e Sofía di Spagna, Charlotte si è distinta per grazia e portamento. Il suo look non solo ha reso omaggio alla nonna, ma ha anche rafforzato la sua immagine pubblica come futura icona reale.

Il suo abito, diventato virale sui social nel giro di poche ore, è stato interpretato da molti come un chiaro segno della continuità tra le generazioni femminili della royal family.