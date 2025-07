Dopo settimane di polemiche, Giorgia rompe il silenzio e dice la sua dopo le critiche mosse da Donatella Rettore.

Dopo settimane di silenzio, Giorgia ha deciso di replicare alle dichiarazioni rilasciate da Donatella Rettore, che l’aveva definita “sopravvalutata” e “un’imitazione di Whitney Houston“. Un commento che aveva suscitato clamore sui social e acceso un acceso dibattito. Persino la madre di Giorgia, Elsa Giordano, aveva replicato alle accuse della cantante rivolte alla figlia. Ma ora, la cantante romana rompe il silenzio e si racconta in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha svelato la sua reazione e i sentimenti che l’hanno attraversata. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

La stoccata della Rettore e la replica di Giorgia

Le parole di Donatella Rettore non erano passate inosservate: “Giorgia è sicuramente molto dotata, ma non ha portato nulla di nuovo. È un’imitazione di Whitney Houston“. Un giudizio che ha colpito nel vivo Giorgia, artista tra le più apprezzate del panorama musicale italiano, e che ha spinto persino la madre della cantante a intervenire pubblicamente in sua difesa.

Giorgia – www.donnaglamour.it

Giorgia, tuttavia, ha scelto una via pacata e riflessiva per rispondere. Nell’intervista ha dichiarato: “A essere una copia di Whitney Houston ci metterei la firma! Poi certo, mi ha ferita, anche se so che non si può piacere a tutti“. Nonostante le critiche, Giorgia ha rivolto un pensiero affettuoso alla cantante.

Un ricordo personale che emoziona

L’artista ha voluto anche condividere un ricordo personale legato proprio a Donatella Rettore. “Avevo 8 anni, mio padre mi portò a una cena dove c’era anche lei. Ricordo una ragazza bionda con le stelline sugli occhi, l’ho guardata tutta la sera come una dea. Mi dispiace che lei non provi la stessa cosa nei miei confronti” ha raccontato la cantante.

Nonostante i toni accesi del botta e risposta tra la Rettore e la madre di Giorgia, la cantante romana ha deciso di ribattere con maturità.