Dopo i rumors sulla presunta crisi con Giovanni Pernice, Bianca Guaccero rompe il silenzio e rivela come stanno realmente le cose.

Negli ultimi giorni il gossip ha infiammato il web con ipotesi sulla fine della relazione tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ballerino professionista di Ballando con le Stelle. Le indiscrezioni, partite da segnali social e rilanciate da siti di gossip, sembravano suggerire una crisi tra i due. Tuttavia, la diretta interessata ha deciso di intervenire per fare chiarezza una volta per tutte. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Bianca Guaccero rompe il silenzio

Le voci sulla presunta crisi sono nate da una serie di elementi ambigui: l’assenza di foto recenti insieme, alcune frasi malinconiche pubblicate dalla Guaccero e i commenti dell’esperta di gossip Deianira Marzano, sempre pronta a segnalare indizi sospetti.

Ma Bianca Guaccero non ha lasciato spazio a interpretazioni.

In esclusiva a Novella 2000, la conduttrice ha smentito categoricamente ogni voce di rottura.

Bianca Guaccero

“Tutto ciò che si legge in rete non è vero” ha dichiarato Bianca Guaccero al direttore Roberto Alessi. Con questa affermazione, la presentatrice mette un punto definitivo alle speculazioni sul suo rapporto con Giovanni Pernice.

Con questa dichiarazione, la Guaccero ha chiarito che tra lei e Giovanni va tutto a gonfie vele. Le parole della conduttrice non solo tranquillizzano i fan, ma mostrano anche il fastidio per una narrazione che si è rivelata infondata.

Una storia nata sotto i riflettori e ancora viva

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono conosciuti durante l’edizione 2024 di Ballando con le Stelle, dove la sintonia tra i due ha fatto sognare milioni di telespettatori. Da allora, la loro storia è continuata lontano dalle telecamere, ma non è mai uscita davvero dal cuore del pubblico.

Con questa smentita, Bianca Guaccero conferma che la loro relazione è solida e che l’amore, quello vero, non ha bisogno di like o di selfie per esistere.