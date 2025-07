La coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice al centro dei rumors. Cosa sta accadendo tra loro? I presunti indizi social.

Solamente poche settimane fa, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si erano mostrati al mare felicissimi e super innamorati. Ecco perché, i rumors di queste ultime ore stanno stupendo tutti. La coppia potrebbe essere alle prese con una piccola crisi. A destare qualche allarme sarebbero dei presunti indizi “lanciati” dalla showgirl.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: amore in crisi?

La coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, dopo aver fatto impazzire i fan di Ballando con le Stelle, non solo per le loro performance sulla pista, potrebbe essere in una fase particolare della propria relazione. Secondo le ultime voci, infatti, i due starebbero vivendo un momento di crisi. A far pensare male alcuni presunti indizi…

Bianca Guaccero – www.donnaglamour.it

Bianca e Giovanni avevano vissuto un’avventura mozzafiato nel programma di Rai 1 arrivando ad innamorarsi e a viversi fuori in modo molto naturale e passionale. Ora, però, qualcosa potrebbe essere cambiato anche se, va detto, non ci sono ancora conferme ufficiali.

I presunti indizi notati

Come segnalato da una utente all’esperta gossip Deianira Marzano, la Guaccero ha pubblicato alcune foto contenenti messaggi che potrebbero apparire come delle stoccate al fidanzato Pernice. In una, Bianca ha scritto: “Io voglio un uomo che mi ami per sempre e malgrado tutto”, ovvero una frase tratta dal film una scena del film ‘The Truman Show’. In un’altra, invece, la conduttrice si trova insieme a tutta la sua famiglia ma senza Giovanni, e sullo scatto si legge la frase “Family first”, ovvero la famiglia prima di tutto. Parole che, come era inevitabile che fosse, molti hanno interpretato proprio come una frecciatina al fidanzato. Crisi o no? Staremo a vedere se ci saranno novità a breve. La speranza è che tutto possa, eventualmente, rientrare tra loro.