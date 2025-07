Dai casi Bova e Domenica In alle confessioni di Gerry Scotti: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv in questi giorni. Andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana.

Sono stati giorni di grandi scoop e colpi di scena. E non solo per il divorzio diventato ufficiale tra i Ferragnez con tanto di dettaglio sui figli e il mantenimento. A prendersi la scena sono stati diverse questioni scottanti che hanno coinvolto la vita privata di Raoul Bova ma anche il futuro di una trasmissione storica come Domenica In. Scopriamo quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 21 al 25 luglio 2025.

Gossip della settimana: il caso Raoul Bova

Indubbiamente l’affair che ha generato il maggior numero di notizie e reazioni è stato quello che ha visto coinvolti Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales che, a quanto pare, non stanno più insieme. Nello specifico, dopo la venuta a galla di un audio privato del noto attore, si è scoperto che lui e la donna siano separati veramente da tempo.

Raoul Bova – www.donnaglamour.it

Non solo. Raoul e Rocio non si sono mai sposati e la loro relazione attuale sarebbe affettuosa e nel rispetto reciproco per via della crescita dei loro figli. Almeno questo è quanto ha fatto sapere l’avvocato di Bova.

La querelle su Domenica In

Mara Venier – www.donnaglamour.it

Questa è stata anche la settimana del caos a Domenica In. Quando tutto sembrava fatto per vedere Mara Venier e Gabriele Corsi insieme alla conduzione, ecco il dietrofront dell’uomo. Corsi ha deciso di rinunciare con tanto di comunicato diffuso pubblicamente.

I primi baci di Fedez con Giulia

Fedez – www.donnaglamour.it

Un nuovo inizio per Fedez che dopo i vari avvistamenti del passato adesso si è fatto vedere alla luce del sole intento a baciare sulle coste della Sardegna, Giulia Honegger. Il rapper non si è nascosto e a quanto pare non intende più farlo. I paparazzi di Chi non si sono fatti perdere l’occasione di immortalare questi momenti.

La svolta di Goffredo Cerza

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti – www.donnaglamour.it

Negli ultimi giorni ha fatto discutere, questa volta in modo positivo e costruttivo, la confessione di Goffredo Cerza che ha voluto raccontare in modo molto onesto una problematica di cui ha sofferto in passato: la caduta dei capelli. Il fidanzato di Aurora Ramazzotti ha posto fine a tale vicenda procedendo con un trapianto tempo fa, ora raccontato con tanto di video.

Gerry Scotti e la firma sul contratto Mediaset

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

Infine, ma non per importanza, alcune dichiarazioni davvero particolari di Gerry Scotti in una intervista a Repubblica. Il conduttore Mediaset ha svelato i suoi rapporti con Pier Silvio Berlusconi e anche un retroscena legato alla firma sul contratto dove degli spazi importanti erano vuoti…