Raoul Bova, il retroscena: la presunta estorsione e le chat

Raoul Bova coinvolto in un presunto caso di estorsione con Martina Ceretti, Fabrizio Corona e Federico Monzino.

Nell’ultima settimana non si è parlato che di lui: Raoul Bova. Il celebre attore è finito al centro di una presunta estorsione e un triangolo di dichiarazioni esplosive. La vicenda ruota attorno alla modella Martina Ceretti, all’imprenditore Federico Monzino e all’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Al centro, la diffusione di chat e audio privati che coinvolgono l’attore romano, mentre sullo sfondo emerge la rottura con la compagna Rocío Muñoz Morales. Ma scopriamo nel dettaglio gli ultimi aggiornamenti della controversa vicenda.

Raoul Bova nel mirino: il caso che scuote il mondo dello spettacolo

Tutto sarebbe iniziato da un messaggio anonimo ricevuto l’11 luglio, riportato da La Repubblica, che conteneva una velata minaccia: “Ho preso tutto dal suo cellulare. Se vuoi farmi un regalo per averti salvato, sta a te. Non è il caso che venga fuori uno scandalo, no?“.

Raoul Bova

Secondo gli inquirenti, si tratta di un chiaro tentativo di estorsione, ora sotto la lente della Procura di Roma.

La polizia postale ha sequestrato dispositivi elettronici a Martina Ceretti, Federico Monzino e Fabrizio Corona. Nessuno risulta indagato, ma tutti sono stati ascoltati come “persone informate sui fatti”.

Corona, non nuovo a dinamiche mediatiche di forte impatto, ha iniziato a pubblicare conversazioni e audio tra Bova e Ceretti nel suo podcast. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato di aver ricevuto volontariamente il materiale, per poi trasformare un’inchiesta delicata in un caso virale.

L’accusa di Monzino: “Martina cercava solo visibilità”

Federico Monzino ha dichiarato: “Martina voleva diventare famosa con quelle chat, ma quando ci siamo resi conto della situazione abbiamo cercato di fermare tutto. Corona, però, non si è più fermato“.

L’imprenditore ha negato qualsiasi coinvolgimento in un ricatto ai danni di Raoul Bova, sostenendo di aver agito solo per proteggere la Ceretti.

Intanto, mentre l’inchiesta prosegue, cresce l’attenzione sulla vita privata dell’attore. La rottura tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è ormai ufficiale, anche se le versioni dei due sembrano contrastanti. La coppia, attraverso i rispettivi legali, cerca ora di tutelare la privacy delle figlie.