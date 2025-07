Lo stabilimento di lusso di Andrea Bocelli multato: il cantante fa una contromossa. Scopri cosa sta succedendo.

Andrea Bocelli, celebre tenore toscano, è al centro di una controversia legale che coinvolge lo stabilimento balneare di sua proprietà, l’esclusivo Alpemare di Forte dei Marmi. La vicenda ha avuto inizio a seguito dell’installazione di un gazebo firmato Guerlain, noto marchio francese di cosmetici, posizionato sulla spiaggia e considerato dalle autorità locali una violazione del regolamento comunale che vieta qualsiasi forma di pubblicità sull’arenile pubblico.

La polizia municipale ha sanzionato lo stabilimento con una multa di 1032 euro. Tuttavia, la risposta di Bocelli e della direzione dell’Alpemare non si è fatta attendere: è stata avviata un’azione legale per contestare la sanzione, ritenuta ingiusta e non fondata. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Il direttore di Alpemare chiarisce: “Nessuna pubblicità, solo un servizio di lusso”

A spiegare la posizione della proprietà è stato Fabio Giannotti, direttore dello stabilimento, che ha sottolineato come lo stand Guerlain non rappresenti un’operazione pubblicitaria, bensì un servizio esclusivo per i clienti.

“Offriamo ai nostri ospiti un’esperienza personalizzata con profumi, creme solari e prodotti di skin care, accessibili gratuitamente” ha dichiarato Giannotti.

Secondo il regolamento comunale, la pubblicità in spiaggia è permessa solo se associata a eventi benefici, tuttavia, per la direzione dell’Alpemare, il gazebo Guerlain è parte dell’esperienza di alta gamma offerta ai clienti, non una campagna promozionale.

Bocelli valuta la vendita dello stabilimento: “Troppe regole penalizzanti”

Non è la prima volta che Andrea Bocelli esprime disagio per le normative stringenti che regolano gli stabilimenti balneari.

In una precedente dichiarazione rilasciata a La Nazione, il cantante aveva lasciato intendere la possibilità di cedere Alpemare a investitori internazionali, lamentando l’eccessiva burocrazia e i continui cambiamenti legislativi.

Questa disputa legale potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso una decisione definitiva sul futuro del celebre beach club, amatissimo da vip e turisti di lusso. La battaglia legale tra Andrea Bocelli e il Comune di Forte dei Marmi è appena cominciata e promette nuovi colpi di scena.