Aurora Ramazzotti in lutto per la morte di Celso Valli. Su Instagram il commovente addio al celebre compositore.

Dopo il prematuro addio al volto del meteo Rai, il mondo dello spettacolo viene nuovamente scosso da un lutto profondo. Questa volta il dolore tocca da vicino Aurora Ramazzotti, che ha voluto ricordare pubblicamente Celso Valli, storico collaboratore di suo padre Eros. Ecco, a seguire, la foto e le commoventi parole pubblicate su Instagram.

Addio a Celso Valli: una vita tra i grandi della musica italiana

Celso Valli, come riportato da Il Resto del Carlino, è stato uno dei protagonisti assoluti della musica leggera italiana. Nato a Bologna nel 1950, ha iniziato la sua carriera con Drupi nel 1978 e ha lavorato con i nomi più importanti della scena musicale, da Mina a Vasco Rossi, da Laura Pausini ad Eros Ramazzotti.

La sua produzione ha segnato epoche e generazioni, con brani come “Self Control“, “Ti sento“, “Quello che le donne non dicono” e “Un senso“. È stato il produttore del disco italiano più venduto di sempre, “La vita è adesso” di Claudio Baglioni, e ha ricevuto riconoscimenti come il Leone d’oro alla carriera e il Latin Grammy Award per “Primavera Anticipada” di Laura Pausini. L’ultima apparizione pubblica di Valli risale al Festival di Sanremo 2023.

L’addio di Aurora Ramazzotti sui social

Non è un semplice omaggio artistico quello di Aurora Ramazzotti. Su Instagram, ha condiviso una foto di sé bambina, accompagnata da una frase breve ma intensa: “Ciao Celso, un altro gigante che ci lascia“. Cresciuta accanto a un padre come Eros Ramazzotti, circondato da musicisti e collaboratori fidati, la figlia di Michelle Hunziker ha vissuto in prima persona la presenza costante di Celso Valli a cui ha voluto lasciare questo ultimo saluto.