Giulia De Lellis aggiorna i fan sulla gravidanza: “Sto benissimo, Priscilla è stata desiderata e voluta da entrambi”.

Giulia De Lellis ha scelto ancora una volta TikTok per aggiornare i suoi fan sulla sua prima gravidanza, vissuta accanto al compagno Tony Effe. In un video, l’influencer racconta come stanno andando questi mesi e rivela alcuni retroscena intimi: “Sto benissimo, mi sento fortunatissima“. Ma scopriamo tutte le rivelazioni inaspettate fatte dalla celebre influencer e compagna del trapper romano.

Giulia De Lellis racconta come procede la gravidanza

Nel video pubblicato su TikTok, l’influencer ha raccontato ai fan alcuni retroscena della gravidanza.

La bambina, che si chiamerà Priscilla, è stata “desiderata, cercata e voluta” da entrambi, come dichiara la stessa De Lellis, anche se i tempi erano diversi.

“Fosse stato per il mio ragazzo, già dopo due mesi che stavamo insieme potevamo avere un bambino. Io ho preferito aspettare, sistemare alcune cose e prendere una casa più grande” ha spiegato Giulia. Inoltre ha raccontato che “non è arrivata con semplicità, come mi aspettavo (…) Ringraziando poi è arrivata questa meravigliosa notizia”.

@giuliadelellis103 Qualche kg (e mese) fa giravo questo video♥️ l’entusiasmo, la gioia e la curiosità sono sempre le stesse però… Vi lascio qualche funfact della mia gravidanza ( non ho il dono della sintesi quindi ne dovrò mettere un altro, sorry ) ma so che lo aspettavate tanto!!! E scusate se non ne parlo molto ma chi ci sta passando capirà quanto sia bello proteggere tutto questo ♥️♥️ ♬ suono originale – Giulia

Sulla scelta del nome Priscilla, l’influencer ha rivelato che non è stata casuale: “Volevamo un nome romano, significa ‘nobile‘. Quando Tony me l’ha proposto, me ne sono innamorata subito” ha raccontato.

Giulia De Lellis ha poi parlato dei cambiamenti fisici ed emotivi legati alla gravidanza. “Non ho più pazienza, sono una piagnona, già ero sensibile prima… adesso con gli ormoni è tutto amplificato. La bambina mi poggia sulla sciatica e da una certa ora in poi non riesco a muovermi da sola” ha rivelato.

Giulia De Lellis critica i paparazzi per la fuga di notizie

L’influencer ha commentato anche il comportamento dei paparazzi, che hanno diffuso la notizia della gravidanza prima del suo annuncio ufficiale.

“Trovo sgradevole che certe informazioni vengano date così, senza rispetto. Anche se sei un personaggio pubblico, ci sono momenti della vita che richiedono delicatezza” ha detto.

Ma adesso i fan aspettano con trepidazione l’annuncio della nascita della piccola Priscilla, ed è solo questione di poche settimane.