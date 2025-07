“Non sapevo chi fosse”: Gino Paoli tuona di nuovo sul caso Elodie

Il famoso cantautore Gino Paoli ha avuto modo di parlare di diversi argomenti tra cui la vecchia polemica che era nata su Elodie.

Lunga e interessante intervista a Gino Paoli che al Corriere della Sera ha avuto modo di ripercorrere alcune tappe della sua vita, professionale e personale. Non sono mancate, purtroppo, parole legate alla perdita del figlio Giovanni così come dei passaggi in merito alla recente querelle che ha visto coinvolta anche la nota artista Elodie.

Gino Paoli: il dolore per il figlio morto

Nel corso di una bella intervista molto intima e su diversi argomenti rilasciata al Corriere della Sera, Gino Paoli ha avuto modo di parlare di sé, di alcuni dei suoi successi ma anche di momenti molto duri da poco vissuti come la perdita dell’amato figlio avvenuta solo pochi mesi fa. Il cantautore ha ammesso di soffrire, inevitabilmente, ancora molto.

Gino Paoli – www.donnaglamour.it

“Un dolore che non ho ancora superato. Mi pesa molto parlarne”, ha detto al Corriere. “Un’ingiustizia atroce: deve morire prima il padre del figlio, dovevo morire prima di Giovanni. L’ho detto al prete che ha celebrato il funerale: ‘Dio dov’è? Come può permettere che un padre debba seppellire un figlio?”.

Il caso Elodie: la spiegazione

Paoli è tornato a discutere anche del caso, ormai chiuso, che aveva visto coinvolta anche Elodie. Il cantautore, tempo fa, nel corso di un’altra intervista a Il Messaggero, aveva detto: “Un tempo avevamo Mina e la Vanoni, adesso emergono le cantanti che mostrano il cu*o”. Sebbene all’epoca non avesse fatto il nome, il riferimento sembrava essere palese ad Elodie che a sua volta aveva risposto a tono.

Sulla vicenda, adesso, Paoli ha detto: “Certo. Parlavo in generale, pensando non solo all’Italia. Giuro che non sapevo chi fosse Elodie. Poi mia moglie mi ha mostrato una sua foto. È una bella donna”. Una frase che vuole spegnere ogni polemica ma che, in un certo senso, sembra quasi rincarare la dose verso la giovane artista.