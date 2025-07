Protagonista di diverse trasmissioni in Rai, Tiberio Timperi è pronto ad un nuovo inizio ma non dimentica il suo passato e le varie conduzioni.

Volto noto della tv, con particolare riferimento alle trasmissioni Rai, Tiberio Timperi è stato spesso protagonista di siparietti di ogni tipo e anche di qualche piccolo incidente. Il conduttore è pronto a tornare su Rai 1 con la trasmissione Unomattina News e a Il Messaggero ha ripercorso alcune tappe della sua carriera senza risparmiare frecciate anche al suo passato.

Tiberio Timperi e la carriera tv

Nel corso della sua importante carriera televisiva come conduttore, Tiberio Timperi vanta indubbiamente un curriculum di tutto rispetto. In questo senso, però, non tutte le trasmissioni guidate sono state un successo, anche a livello personale. A Il Messaggero, il presentatore, infatti, ha ammesso anche quale sia stato il peggior capitolo vissuto.

Con grande orgoglio, il presentatore ha spiegato di aver fatto grande esperienza nella tv di Stato: “I programmi storici della Rai li ho fatti tutti. Qualcuno con più soddisfazione, altri con meno”. In questo senso non è mancato un particolare attacco.

Il peggior capitolo: l’affondo inaspettato

“La Vita in Diretta su Rai 1, il peggior capitolo della mia carriera“, ha ddetto Timperi prima di spiegare i motivi di tali affermazioni. “Troppa cronaca nera, troppa morbosità. Quella roba non fa per me, tant’è vero che da allora non l’ho mai più rivisto”, ha ammesso il presentatore. “La tv italiana sembra un mattinale della questura. Non vale tutto per fare ascolti. Mi domando fino a che punto è lecito parlare in quel modo di cronaca nera in tv. Quante coltellate, quanti colpi di mattarello, quante forbiciate… Si rischia di inquinare un’intera società”. Insomma, il conduttore ha le idee molto chiare sull’argomento ed ecco perché nella sua prossima trasmissione, Unomattina News, ci sarà ampio spazio all’informazione a 360°.