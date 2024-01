Episodio tragicomico in diretta tv: incidente per Tiberio Timperi nel corso dell’ultima puntata de ‘I Fatti Vostri’. Ecco cosa è successo.

Il bello, ma anche il brutto della diretta. Curioso incidente a ‘I Fatti Vostri’ per Tiberio Timperi che ha generato non poco imbarazzo e ilarità in studio tra colleghi e pubblico. Il conduttore, infatti, ha vissuto in prima persona “uno scivolone” in piena regola scatenando le reazioni anche di Anna Falchi, con lui al timone del programma.

Incidente in diretta per Tiberio Timperi: il video

Nel corso dell’ultima diretta de ‘I Fatti Vostri’, come detto, non sono mancate le sorprese che hanno coinvolto i conduttori. In particolare Anna Falchi e Tiberio Timperi.

Tutto è iniziato quando la Falchi ha aperto il blocco del programma dedicato alla rubrica ‘Ci Pensa Patty’. In questa occasione, la presentatrice ha fatto cadere un fornellino con un pentolino che stava scaldando della cera.

L’occasione è stata quella di far entrare in scena Timperi. L’uomo ha raccolto col sorriso il tutto e ha detto: “Ogni tanto si dice che noi uomini non serviamo a niente, invece…”.

Fin qui nulla di male. Se non fosse che pochi istanti dopo è arrivato un altro incidente, questa volta ancora più grave.

L’uomo, infatti, proprio a causa della cera che era presente nel pentolino, è caduto da solo, scivolando e generando tante risate, anche di imbarazzo.

La Falchi ha iniziato a ridere ma si è subito assicurata che il collega stesse bene. Stesso discorso per gli altri presenti. Dal canto suo, il presentatore ha rassicurato tutti ma era visibilmente rosso in volto per la scenetta non certo bellissima andata in onda.

Di seguito anche il post su X con quanto accaduto e alcuni dei commenti degli utenti social ma anche di chi ha assistito alla scena in diretta: