Ad Amici, Mew e Matthew hanno lasciato la scuola. Dubbi su quanto possa essere accaduto. Ma una segnalazione fa chiarezza.

Nelle scorse ore ad Amici c’è stato un vero e proprio colpo di scena con due allievi, Mew e Matthew, che hanno lasciato la scuola per “motivi personali”. Sul loro conto, dopo la comunicazione del programma, si sono susseguiti subito tantissimi rumors. Ora, a fare chiarezza, potrebbe esserci stata una segnalazione importante.

Amici, la segnalazione su Mew e Matthew

A provare a fare chiarezza su quanto accaduto ai due allievi di Amici è stata una segnalazione arrivata a Isa, di Isa e Chia. “Sul gruppo Telegram di Mew un ragazzo, che dice già da settembre di conoscerla, ha detto che gli è stato riferito dalla sorella di lei che il motivo dell’abbandono è che Mew aveva cominciato a non stare più bene in quel contesto“, si legge nelle parole di chi ha scritto la segnalazione.

“E anche che aveva avuto attacchi d’ansia, cosa di cui lei aveva parlato in un daytime dicendo che in passato aveva sofferto di attacchi di panico. E quindi forse il fatto che erano ritornati, le ha fatto subito capire che a livello mentale, psicologico c’era qualcosa che non stava più andando bene”.

Discorso diverso per Matthew, anche lui, a quanto pare, alle prese con alcune riflessioni sul suo futuro da tempo: “Invece per Matthew, lui è già da prima di Natale che stava pensando di lasciare. Perché non si sentiva apprezzato e perché qualsiasi cosa faceva veniva criticato. Quindi penso che lui (anche capendo da un commento su Twitter a cui ha messo like) abbia preso la palla al balzo per andarsene. Speriamo solo che stiano bene a questo punto. Soprattutto lei che, non sembra, ma l’ha fatto capire sempre in quel daytime che è molto fragile”.

Va precisato, ovviamente, che si tratta solo di segnalazioni non ufficiali e, dunque, di ipotesi. Staremo a vedere se il porgramma o i diretti interessati diranno qualcosa.

