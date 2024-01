Sempre molto attiva sui social, Natalia Paragoni ha dato qualche consiglio ai fan rispondendo a delle domande anche sul parto.

In estate, precisamente a luglio, ha avuto il suo primo figlio, anzi, figlia. Anche per questo, tra i vari contenuti che Natalia Paragoni fa sui social, spesso, è presente o si parla della piccola Ginevra, avuta con Andrea Zelletta. Tra le ultime stories su Instagram, l’influencer ha risposto alle domande dei fan su come sia riuscita a tornare in forma dopo la gravidanza. In particolare la donna ha voluto mettere in evidenza come occorra sempre ascoltare il proprio corpo e rispettarlo.

Natalia Paragoni e il corpo dopo il parto

Natalia Paragoni

“Ho avuto paura all’inizio… Il mio corpo non era pronto per fare attività fisica dopo soli due mesi”, ha ammesso la Paragoni spiegando di aver tentato di tornare subito a fare palestra.

“Io invece ho ripreso subito a fare palestra ma non mi sono trovata bene“, il commento dell’influencer. Da qui l’ammissione su come, in realtà, tornare ad allenarsi non la faceva stare bene: “Quando ho iniziato gli allenamenti non mi sentivo bene perché non ero pronta. Infatti, ho ascoltato il mio corpo e ho smesso di andare in palestra dopo poco. Sentivo i muscoli dell’addome pesanti. Avevo una sensazione strana, quasi come se i muscoli dell’addome non fossero tornati al loro posto”.

Anche per questo la bella Natalia ha voluto dare un consiglio importante a tutte le persone che la seguono sui social, specialmente le donne che stanno per diventare madri e che si troveranno, forse, a fare i conti anche con altre problematiche.

“Cistite post parto? Lo ammetto, sto molto meglio. Da quando ho partorito si è verificato solo un episodio leggero. Posso darvi un consiglio? Il sonno. Bisogna dormire tanto e restare a casa. Questa è la svolta”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’influencer tornata, senza dubbio, in splenida forma: