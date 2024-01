Finita la storia tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: l’annuncio della coppia con tanto di motivazioni e retroscena.

La notizia della fine della relazione tra Paola Di Benedetto e il calciatore Raoul Bellanova era nell’aria. Dopo le indiscrezioni, con tanto di indizi, arrivate nelle scorse ore, ecco che la coppia è uscita allo scoperto ammettendo la rottura e spiegando anche cosa sia successo davvero.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono lasciati

Paola Di Benedetto

Attraverso una storia su Instagram, la Di Benedetto, a nome anche di Bellanova, ha voluto raccontare, una volta per tutte, come stiano davvero le cose tra lei e il calciatore. I rumors sul conto della coppia erano, purtroppo, veri. La ragazza, infatti, ha annunciato la fine della relazione col giovane esterno ora al Torino.

“Ciao a tutti. Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia“, ha esordito la donna su Instagram con alcune parole scritte in bianco su sfondo nero. “Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che, con piacere, abbiamo condiviso spesso momenti della nostra vita con voi. Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata la inevitabile”.

Il messaggio del noto volto tv e della radio si è concluso poi con un augurio per l’ex: “Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e il suo lavoro. Un saluto a tutti voi”.

Con queste parole, quindi, è stata confermata la fine della storia tra i due ragazzi che avevano, appunto, dato già qualche segnale nelle scorse giornate e che ora hanno definitivamente messo un punto alla relazione.

Di seguito anche un post Instagram che aveva anticipato, di fatto, la notizia nel quale la donna, da sola, aveva festeggiato il compleanno parlando di grandi cambiamenti: