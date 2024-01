Dopo essere uscita dal GF, Sara Ricci ha commentato il rientro in gioco di Beatrice Luzzi dopo la morte del padre.

Torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello, e non solo, Sara Ricci. L’attrice, per poco tempo nella Casa più spiata d’Italia, ha detto la sua sulle ultime vicende, compreso il rientro di Beatrice Luzzi anche dopo la pesante perdita della morte del padre. Intervistata da Chi, la donna non ha risparmiato anche alcuni ricordi controversi relativi al rapporto con la collega.

Sara Ricci, l’esperienza al GF e Beatrice Luzzi

Intervistata da Chi, la Ricci ha parlato della sua esperienza al GF e anche del rapporto con Beatrice Luzzi: “Ed è vero anche che in Casa me la prendevo comoda, volevo annoiarmi, ma non trovavo il tempo perché c’era sempre qualcosa da fare. Ma dirmi che ero ‘arida’ mi sembrava troppo. Così, in puntata, mi è venuto in mente che Beatrice non mi aveva sostituita a Vivere quando ho perso mia mamma. Non solo, aveva anche giudicato il fatto che fossi tornata subito a lavorare dopo quattro giorni. Ma come? Mia mamma stava male da più di un anno, nessuno mi sostituiva, ho dimostrato di essere professionale”, ha raccontato la donna facendo riferimento al recente lutto che ha colpito la collega e al suo comportamento.

Al netto di questo passaggio sul passato, la donna ha aggiunto di essere comunque contenta che la Luzzi sia rientrata in gara: “Per noi questo è un lavoro. Anche un medico torna a lavorare dopo un lutto”.

Infine anche un aspetto molto sentito: “C’è una cosa di lei che mi ha commosso”, ha spiegato la donna. “Una volta, nella Casa, mi ha detto che il suo più grosso rammarico nella vita è stato quello di non portare a termine molte cose: nel lavoro, nei sentimenti. Perciò mi è dispiaciuto quando ho visto che usciva, perché era una bella occasione per lei”.

Col rientro nel reality, invece, ora Beatrice potrà provare ad arrivare fino alla fine del percorso. Staremo a vedere se ce la farà.

