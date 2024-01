Commenti pesanti e insulti da parte di Elenoire Ferruzzi su Perla Vatiero, concorrente del GF. Scoppia la polemica.

Il suo passato al Grande Fratello non è stato proprio fantastico e, forse anche per questo, Elenoire Ferruzzi continua a commentare, in modo molto duro, ogni puntata del reality. Tra gli ultimi pareri esposti, quello decisamente forte nei confronti di Perla Vatiero che, a detta sua, farebbe “schifo”. Parole che hanno generato sui social una vera e propria bufera.

Elenoire Ferruzzi, bufera sugli insulti a Perla Vatiero

Al termine di ogni puntata, ma anche durante la diretta dell’edizione di quest’anno del Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi è solita commentare e dire la sua sulle dinamiche del gioco. L’ex gieffina, infatti, al netto della sua partecipazione non conclusasi nel migliore dei modi, sembra essere rimasta molto “legata” al programma, almeno come telespettatrice e “critica”.

Nel mirino dell’ex concorrente, dopo l’ultima puntata, ci è finita Perla Vatiero criticata su più aspetti, compreso quello fisico ed in particolare la capigliatura.

Da qui si sono scatenati una serie di commenti in difesa dell’ex volto di Temptation Island che, però, hanno causato una ulteriore replica della Ferruzzi che, in modo ancora più diretto, ha parlato della Vatiero.

“Com’è questa storia che voi potete dire le peggio cose sul mio aspetto, in continuazione, da mesi, da anni e io non posso dire che Perla mi fa schifo?”, ha scritto Elenoire. “E lo ribadisco anche: io sono una trans e Perla mi fa schifo! E voi la difendete perché vi immedesimate in quella faccia di m* che ha! Povera Perla, tutti a difenderla! Quando insultano me, dove siete voi? Transfobici di mer*a!”.

Di seguito anche il post su X della Ferruzzi con i vari commenti e le risposte degli utenti che hanno preso le difese della Vatiero: