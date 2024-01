Tapiro d’Oro per Stefano De Martino che ha ricevuto il simpatico premio di Striscia la Notizia dopo le notizie sui suoi presunti tradimenti.

Quasi come una sentenza: Stefano De Martino ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia, consegnato come sempre dall’inviato Valerio Staffelli. Il ballerino e conduttore era finito al centro di rumors e indiscrezioni a proposito di tradimenti, veri o presunti, ai danni di Belen Rodriguez. In particolare per un flirt che avrebbe avuto con Alessia Marcuzzi. Al tg satirico ecco la sua verità…

Stefano De Martino, arriva il Tapiro di Striscia

Stefano De Martino

Ancora al centro dei rumors Stefano De Martino che, come detto, è stato pizzicato dal noto inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, per la consegna dell’ambito premio del Tapiro d’Oro.

“Lei è un traditore seriale?”, gli ha chiesto immediatamente l’inviato del tg satirico facendo riferimento alle voci dei veri o presunti tradimenti dell’uomo ai danni di Belen Rodriguez.

Dal canto suo De Martino ha replicato: “Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta”.

Incalzato sull’argomento Marcuzzi con cui, a detta di molti, lui avrebbe avuto un flirt in passato: “Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?”, la risposta è stata chiara: “Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”.

Parlando, invece, di quante donne ci siano state nella sua vita e anche in chiave dei tradimenti raccontati dalla sua ex, Belen, Stefano si è rifugiato in una risata: “La matematica non è mai stata il mio forte…”.

Come spiegato da Striscia stessa, per De Martino si è trattato del terzo Tapiro d’Oro ricevuto, fatta eccezione per quelli di coppia.

Di seguito anche un post su X che fa riferimento alla consegna del premio del noto tg satirico di Canale 5: